Unionistas, a dar la campanada en Córdoba y empezar a soñar con otro gran año: más de 100 almas le llevarán en volandas

Primer once de Unionistas esta pretemporada / David Sañudo

Se alza el telón para Unionistas, que arrancará la 22/23 en el impresionante Nuevo Arcángel y ante uno de los favoritos al ascenso a Segunda División como es el Córdoba. Sin embargo, la ilusión de los salmantinos está desbordada en busca de otro gran año.

Pero no todo es positivo en el seno de la entidad blanquinegra, dado que las lesiones han provocado bajas importantes para la cita. Así, Casañ no podrá contar con Obeng y Losada por sus problemas en el cuádriceps, mientras que De Miguel se ha torcido el tobillo en la sesión previa y es seria duda. Además, Leal, el último en llegar, se encuentra pendiente de la ficha. Juampa está OK y puede tener minutos con la máscara protectora.

Por su parte, el técnico ha comentado lo siguiente sobre su adversario de esta primera jornada: "Es difícil en su casa, pero todos son así. Le dan por favorito para la Liga. Cuentan con buenos futbolistas".

Por último, y no menos importante, Unionistas no estará solo en Andalucía, puesto que más de un centenar de aficionados presenciarán el encuentro para tratar de alentar a los suyos en busca de los primeros de un campeonato más que apetecible en Primera Federación.