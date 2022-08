Renfe recomienda adquirir los abonos gratis de Cercanías y Media Distancia antes del 5 de septiembre

Renfe recomienda adquirir los abonos gratis de Cercanías y Media Distancia antes del próximo 5 de septiembre, ante el aumento de viajeros que se prevé ese día en la red de Cercanías y Media Distancia de toda España.

Los abonos, válidos para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, pueden adquirirse desde el pasado 24 de agosto en taquillas y máquinas autoventa de las estaciones.

Aunque se podrán conseguir durante toda la vigencia de la medida, es recomendable hacerlo antes del 5 de septiembre, primer lunes después de las vacaciones, en el que se espera un considerable aumento de viajeros.

Asimismo, para agilizar la adquisición de los abonos, es conveniente el registro previo a través de las aplicaciones móviles o páginas web de Renfe, como han hecho hasta ahora más de 400.000 usuarios. Una vez registrados, los clientes podrán obtener sus abonos en las estaciones o máquinas autoventa de las estaciones.

Los viajeros que no se hayan registrado a través de la web o apps de Renfe, pueden adquirir el título en las oficinas de venta o máquinas autoventa de las estaciones de Renfe, presentando su NIF, NIE o pasaporte, ya que los abonos son personales e intransferibles.

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros para cada núcleo de Cercanías, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia Convencional. El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la fianza se haga de forma automática (una vez finalizado el período de validez) cumpliendo las condiciones del abono, es decir, realizar al menos 16 desplazamientos en estos cuatro meses.

Toda la información sobre los abonos gratuitos está disponible en la web renfe.com, donde se explica paso a paso el procedimiento para obtener este nuevo título multiviaje, así como sus condiciones de utilización.

Además, Renfe ha reforzado el personal de atención al cliente con la contratación de 851 nuevos trabajadores, que ayudarán a resolver dudas que puedan surgir a los viajeros tanto en las estaciones como a través de la línea específica de atención telefónica 91 919 15 67.

Descuentos en abonos Avant a partir del 1 de septiembre

Por otra parte, los servicios Avant van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Además, se crean unos nuevos abonos comerciales con condiciones similares a los Avant, para las rutas de alta velocidad en las que no existan OSP ni Acuerdos Marco y el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos. Estos bonos tendrán una bonificación del 50% durante su periodo de vigencia.