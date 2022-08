Más de 800 salmantinos adquieren en los dos primeros días el bono gratuito para viajar en tren

En Castilla y León, 2.858 personas han adquirido ya, los primeros dos días en los que se han ponido obtener,24 y 25 de agosto, los abonos de Media Distancia para viajar gratis en tren entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre próximos. De las que 811 eran de Salamanca. En el resto de provincias de la comunidad: en Valladolid, 671; en Ávila, 589; en Burgos, 346; en Palencia, 243; en León, 125; en Soria, 69; en Segovia, tres, y en Zamora uno.

Así lo han destacado fuentes de Delegación del Gobierno en Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press después de los primeros días en los que han estado disponibles estos abonos incluidos en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

En cuanto a los abonos de Cercanías de Ancho Métrico que hay en Castilla y León (León-Guardo) se ha adquirido en los dos días señalados, 24 y 25 de agosto, un total de 48 abonos gratuitos.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha valorado esta "medida valiente" del Gobierno de Pedro Sánchez que se incardina en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Para Barcones, "miles de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma van a poder beneficiarse de estas medidas que son buenas para la ciudadanía de Castilla y León y de España".

La delegada ha recordado que, con el objetivo de fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado para contribuir a disminuir la dependencia energética y la "huella de carbono", se adoptaron medidas dirigidas al transporte público que articulaban mediante un título multiviaje la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional para usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

El Real Decreto Ley que articula, entre otras muchas, estas medidas de apoyo a usuarios recurrentes del transporte ferroviario fue aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados.

16 VIAJES EN CUATRO MESES

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 20 euros para cada servicio de Media Distancia Convencional y de 10 euros para cada núcleo de Cercanías. El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la fianza se haga de forma automática (una vez finalizado el período de validez) de acuerdo con las condiciones del abono, es decir, realizar al menos 16 desplazamientos en estos cuatro meses.

En este sentido, se recuerda que Renfe ha recomendado adquirir los abonos gratis de Cercanías y Media Distancia antes del próximo 5 de septiembre, ante el aumento de viajeros que se prevé ese día en la red de Cercanías y Media Distancia de toda España. Los abonos pueden adquirirse desde el pasado 24 de agosto en taquillas y máquinas autoventa de las estaciones.

Para agilizar la adquisición de los abonos, se apunta que es conveniente el registro previo a través de las aplicaciones móviles o páginas web de Renfe, como han hecho hasta ahora más de 400.000 usuarios en toda España. Una vez registrados, los clientes podrán obtener sus abonos en las estaciones o máquinas autoventa de las estaciones.

Los viajeros que no se hayan registrado a través de la web o aplicaciones de Renfe, pueden adquirir el título en las oficinas de venta o máquinas autoventa de las estaciones de Renfe, mediante la presentación de su NIF, NIE o pasaporte, ya que los abonos son personales e intransferibles.

Toda la información sobre los abonos gratuitos está disponible en la web renfe.com, donde se explica paso a paso el procedimiento para obtener este nuevo título multiviaje, así como sus condiciones de utilización.

BONOAVE

Por lo que respecta al BonoAVE recurrente que también podía ser adquirido desde el 24 de agosto, y que se comercializa con un 50 por ciento de descuento sobre la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant, en los dos primeros días en los que podía comprarse lo obtuvieron 87 personas (40 en Zamora, 19 en Palencia, diez en Burgos, diez en Valladolid y ocho en León).

Estos nuevos abonos comerciales con una bonificación del 50% tienen condiciones similares a los Avant, para las rutas de alta velocidad en las que no existan Obligación de Servicio Público (OSP) ni Acuerdos Marco y el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos.

"Para nuestra comunidad autónoma es muy importante este descuento del 50 por ciento para usuarios recurrentes porque afecta a rutas internas de Castilla y León, a las conexiones con Madrid desde Palencia, Zamora y Burgos, a la León-Valladolid y a la Ourense-Zamora".

Por otra parte, los servicios Avant van a contar con un descuento del 50 por ciento para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.