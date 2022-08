La advertencia de Fani Carbajo a Tamara Falcó: "Se merece otro hombre"

Fani Carbajo se encuentra en uno de sus mejores momentos personales, y es que tras pasar por el altar con Cristofer el pasado mes de junio, la pareja sigue intentando ampliar su familia y poder concebir un bebé dentro de poco.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ya estuvo en boca de todos hace poco más de un año al asegurar que Iñigo Onieva habría sido infiel a Tamara Falcó y que ella misma lo había podido ver. Esta vez, ha sido la propia Marquesa de Griñón quien ha desmentido sus palabras en su documental, y Fani no ha dudado en volver a advertirle sobre su novio: "Le diría que tenga cuidado con Íñigo, yo le diría que vale mucho como mujer y que se merece otro hombre".

Fani asegura que la pareja es muy diferente, y que por mucho que Tamara asegura que pondría la mano en el fuego por él, Iñigo no es de fiar: "Es que es finde tras finde, y son carácteres diferentes. Tamara necesita un hombre que sea como ella". La exsuperviviente vuelve a explicar que vio a Íñigo con otra chica y que seguidamente, intentó algo con ella.

En cuanto a Gerard Piqué, asegura que jamás ha mantenido relaciones con él y opina que no está haciendo nada malo al dejarse ver con Clara Chía: "Me parece estupendo, si no está con Shakira, es que no se tiene que esconder de nada, si se ha enamorado de esta chica, la quiere invitar a una boda o las fiestas".