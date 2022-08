Carpetazo al runrún en la portería del Salamanca UDS: no se fichará a nadie más y Del Río y Mike competirán por el puesto

La portería del Salamanca UDS siempre ha sido una plaza complicada más allá de la categoría y no es el primer año en el que hay ruido en torno a ella. Sin embargo, la preocupación en un sector de la afición ha provocado que el club cierre filas para proteger a Miguel del Río y Mike Cordero.

Así, María Hernández, tras una pregunta de este medio de comunicación, ha disipado los rumores de una hipotética incorporación de un nuevo meta y ha dado carpetazo al tema: "No, no vamos a fichar. Estamos contentos con los dos. No quiero crear ni la más mínima duda".

Por otro lado, el técnico blanquinegro también ha comentado que "las dudas son por la pretemporada. Estamos repartiendo minutos. Vamos cogiendo información y los jugadores también. Es pronto para valorar y hay que esperar. Si hay dudas, toca ayudar al jugador".