Ya se da por hecho que el DUX no saldrá a competir en Primera RFEF y el grupo de Unionistas tendrá 19 equipos

Los de la capital no podrán formar parte de la categoría al no contar con los suficientes recursos económicos salvo que haya un milagro

Malas noticias en Primera RFEF, ya que se da por hecho que el DUX Internacional de Madrid no saldrá a competir esta temporada al no poder hacer frente a los gastos. De este modo, los motivos económicos han dejado totalmente KO al club de la capital de España y el grupo de Unionistas quedará compuesto por tan solo 19 equipos.

Así, por segundo año consecutivo, la categoría perderá a uno de sus miembros como ya ocurrió con el Extremadura, un hecho que trastoca el calendario de todos los equipos al disputar dos jornadas menos de lo previsto.

De hecho, los de Alfredo Santaelena, que iba a ser el entrenador, no comparecerán en Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña este fin de semana y a los jugadores apalabrados plantilla ya se les ha comunicado que no se podrá participar en la Liga después de que no se haya llegado a un acuerdo con unos posibles inversores.