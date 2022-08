Más de 2.000 personas disfrutan este verano de la programación de la Red de Bibliotecas Municipales

La película ‘La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón’ pondrá mañana viernes, día 26, a las 22 horas, el broche de oro al ciclo de Cine al Aire Libre en la plaza de la Biblioteca Torrente Ballester, que, en esta edición y bajo el título ‘Queridísimos Torpes’, ha contado con la asistencia de más de 1.200 personas que han disfrutado de cuatro sesiones cinematográficas totalmente gratuitas.

Esta apuesta del Ayuntamiento de Salamanca por la gran pantalla a través de la proyección de ocho títulos -‘Día de Fiesta’; ‘El Alucinante Mundo de Norman’; ‘El Hombre Mosca’; ‘El Profesor Chiflado’; ‘Los Croods. Una nueva era’; ‘Ed Wood’; ‘El Quinteto de la Muerte’ y ‘La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón’- se engloba en la variada programación de la Red de Bibliotecas Municipales de verano cuyo objetivo es ofrecer tanto a los usuarios habituales como al público en general una alternativa de ocio y cultura durante los meses de julio y agosto.

Por su parte, el VI Festival ‘Verano se escribe con Blues’, que finalizó el pasado 18 de agosto, ha tenido una gran acogida entre el público salmantino, con cerca de 1.000 asistentes a lo largo de las cuatro noches de música en las que se han dado cita diferentes estilos y géneros de la mano de The Hateful Three Feat. Lara Vizuete; Betta & The Groovers; Itzíar Yagüe Quartet, y Quique Gómez & Curro Serrano Trío.

Cabe recordar que el Consistorio ha invertido este año en la programación estival de las bibliotecas municipales un total de 14.695 euros, que completa las actividades que se ofrecen a lo largo de todo el año como el servicio de préstamo de libros, audiolibros y películas online.