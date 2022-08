María: "La paciencia puede ser una virtud para que caiga alguien que interese. No hay urgencias en el Salamanca UDS"

María Hernández, técnico del Salamanca UDS, ha conversado con los medios de comunicación sobre la actualidad de su club justo antes de recibir en el Estadio Helmántico al Colegio Diocesanos en otro amistoso.

Vuelta tras Santa Marta: "Bien. Seguimos con la planificación. Tenemos otro encuentro mañana".

Más amistosos: "Jugaremos contra Bembibre y Ciudad Rodrigo, el 31 de agosto y el 3 de septiembre. Los dos fuera".

Correcciones: "Hemos hablado, sí. Estamos en fase de construcción".

Portería: "Las dudas son por la pretemporada. Estamos repartiendo minutos. Vamos cogiendo información y los jugadores también. Es pronto para valorar y hay que esperar. Si hay dudas, toca ayudar al jugador".

Fichar otro portero: "No, no. Estamos contentos con los dos. No quiero crear ni la más mínima duda".

Poca chispa: "El Santa Marta es un equipo muy dinámico y joven. No me excuso. Hicimos ocasiones".

Poveda: "Teníamos clara esa posición, igual que un extremo que tendrá que llegar cuando llegue. Ha estado entrenando con el Tudelano".

Álex Gómez: "Se tomará una decisión mañana por parte del club. Hay que decidir de forma definitiva. No puedo decir si está más cerca o no. ¿El filial? Es una opción".

Diocesanos: "Solo viene Nieto del filial".

Motos: "Seguimos con el plan que se habló. Parece que va todo bien de la lesión. Después de varias operaciones nunca sabe, lo digo por propia experiencia".

Cerrada la plantilla cuándo: "La paciencia puede ser una virtud para caiga alguien que interese. No hay urgencias. Solo quedaría el banda en principio".