De Castro, Fonseca, Álvarito, Joel Salvi y Poveda muestran su hambre en el Salamanca UDS por llegar a un "club histórico"

Ángel Lozano, director deportivo del Salamanca UDS, ha presentado a varios de sus fichajes y ha respondido a las preguntas de los periodistas a muy pocas semanas de que arranque la Liga en Tercera RFEF. De este modo, Fábio Fonseca, Álvarito, Pablo de Castro, Víctor Poveda y Joel Salvi han hablado.

Fábio Fonseca: "En cualquiera de las dos, puedo jugar como pivote o central. No tengo una posición preferida. Me han hablado muy bien del club, que es histórico. Estoy muy ilusionado y doy muchas gracias por la oportunidad".

Álvarito: "Tengo muchas ganas de otro ascenso. En cuanto se me presentó este proyecto tan ilusionante, me sentí valorado desde el principio y lo pensé poco. Me gusta de verdad y quiero llevar al club al lugar que se merece. El diseño de la plantilla se lo dejo más a Ángel y María. Lo mejor es tener dos jugadores por banda. Ojalá pueda ayudar con goles. ¿Diferencias con el Guijuelo? Veo más similitudes que otra cosa".

Pablo de Castro: "Estoy muy contento y ya tenía compañeros como Mati o Franco de otros años. La adaptación ha sido más fácil con ellos y los tres renovados. Estoy muy feliz de estar aquí. Mis impresiones es que estamos en pretemporada y debemos seguir mejorando en defensa".

Víctor Poveda: "Venir a un histórico es lo que tiene, que hay competencia. Hay buenos jugadores porque la prioridad es el ascenso. Como todo jugador voy a trabajar al máximo para que el entrenador te da las máximas oportunidades posibles. La situación con el Tudelano fue un poco rara y a las dos semanas me dijeron que querían reforzar otras posiciones. Se decidió que saliera en busca de minutos. Ojalá tenga más oportunidades".

Joel Salvi: "Creo que la primera semana me ha costado más porque estaba un poco bajo físicamente, también por el viaje desde Brasil. Estaba cansado, pero ya estoy mejor. Para 90 minutos es pronto, aunque puedo jugar más. Mi característica es finalizar y jugar dentro del área. En el Montijo he jugado como segundo punta".