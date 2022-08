El PP lamenta la falta de transparencia del Equipo de Gobierno

Los populares estiman que no se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía en los conciertos de fiestas y critican el horario del pleno del lunes.

El Partido Popular, a través de una nota de prensa, lamenta que el PSOE de Béjar uea palabras como “transparencia, la participación ciudadana, la igualdad y la tolerancia como términos comodines. Sin embargo, son palabras huecas muy repetidas, pero sin efecto alguno” critican.

Como ejemplo ponen que el Equipo de Gobierno” ha puesto la miel en la boca de los ciudadanos con unas propuestas de conciertos en las fiestas que no cumplirán las expectativas creadas y en las que no ha dado la oportunidad a las peñas, hosteleros y jóvenes de proponer ideas. Participación ciudadana cero”.

Pero para partido en la oposición “el colmo de la situación de mentira permanente en la que vive el PSOE” es la próxima sesión plenaria. Según avanza el PP, el pleno del mes de agosto se celebrará este lunes 29 a las 12:00 horas de la mañana. Para el Partido Popular el Equipo de Gobierno “consciente de las críticas sobre las fiestas y temeroso de que alguien pudiera ir a protestar, el Equipo de Gobierno convoca un pleno a las doce de la mañana para que no acuda nadie por ser horario laboral. Nuestro portavoz, Alejo Riñones, ha intentado por activa y por pasiva evitar esa hora porque algunos concejales no podrán acudir ni tampoco los ciudadanos. No ha sido posible por decisión y empeño del Equipo de Gobierno” sentencian.