De la Nava: "Hay un gran equipo y confío en poder volver a repetir o mejorar la última temporada con Unionistas"

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, ha atendido a este medio de comunicación en la semana que arranca una nueva temporada. Así, el delantero ha tocado todos los temas de actualidad del club charro antes de enfrentarse al Córdoba a domicilio.

Nueva temporada: "Estoy ilusionado y creo que va a ser muy bonita. Hemos ido cogiendo sensaciones poco a poco durante la pretemporada".

Se han exagerado los malos resultados en pretemporada o no: "Sí... pero estos partidos nos sirven para probar cosas y conocernos todos. No han sido buenos resultados y se ha exagerado, aunque estamos tranquilos. Estamos confiados en hacer un buen año y el día de la Cultural ya se vio que iba a ser una Liga dura".

Córdoba: "Es un candidato a subir y un gran equipo. El estadio y la afición suya nos van a apretar mucho, pero vamos convencidos allí e intentaremos sacar un buen resultado. Pelearemos el partido".

Casañ y los compañeros: "Hay un buen equipo y nos vamos acoplando a las ideas del míster. Estamos bien y con ganas de empezar la Liga".

Faltan piezas en la plantilla: "Creo que faltan algunas para completar entrenamientos y dar competitivad al equipo. Toni estará trabajando en ello y en el mercado puede pasar de todo hasta el último día. Todo lo que sea aportar, bienvenido sea".

Hay mejor o peor equipo que el año pasado: "El tiempo lo dirá. Hay un gran equipo y confío en poder volver a repetir o mejorar la última temporada. Será difícil y ya veremos todo".

Objetivo marcado en la salvación: "Llevamos el mismo discurso que estos años y nosotros debemos saber quiénes somos. No vamos a renunciar a nada, pero hay que ir a por la salvación primero".

Reina Sofía: "No he ido aún y ya tengo ganas (ríe). He visto fotos y tiene una pinta estupenda. Llevo viendo el proceso entero y parece que ya se intuye la luz al final del túnel".

Lío en la categoría con el DUX y la TV durante meses: "Lo vivimos como una persona más porque no tenemos información extra. Mi familia me preguntaba cómo iban a poder ver los partidos. Es importante que haya tele para la categoría. Lo del DUX tiene muy mala pinta y es una pena...".

Nuevas equipaciones: "Me quedo con la primera porque el blanco y el negro son los colores que he visto siempre. Ojalá se vendan mucho. Me encantan las dos (bromea)".