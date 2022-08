Casañ: "La idea sería buscar otro delantero sub23 para doblar posiciones en Unionistas"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha ofrecido sus impresiones de cara al estreno liguero gracias a su primera comparecencia prepartido, dado que su equipo se medirá al Córdoba a domicilio este mismo fin de semana.

De Miguel y las dudas: "Lo que más preocupa es lo de De Miguel. Ha ido a ver qué es y a hacerse radiografías para ver si se podemos contar con él. Va a depender del dolor que tenga. Si es medianamente grave no vamos a arriesgar. Juampa está entrenando con normalidad y juega con una máscara desde que se rompió la nariz. Va con más cuidado para no recibir otro golpe. Le afecta a la visión y es molesta".

Antonio Leal: "Estamos esperando el tema burocrático de la ficha. A nivel físico viene bien al estar con un equipo de Segunda División. Con un día, es pronto para algunos conceptos. Si decido que juegue, está bien".

Contratiempos: "La vida y el fútbol son así. Hay que adaptarse rápido. De Miguel es importante y queremos que juegue".

Córdoba: "Es un equipo que viene con una base del año pasado y no han perdido ni empatado en su ascenso. Es difícil en su casa, pero todos son así. Le dan por favorito para la Liga. Tenemos que saber competir. Se defiende con balón y posesión. Cuentan con jugadores de mucha calidad".

El Arcángel: "Creo que ganó todo allí. Es un aliciente más para el jugador y una motivación extra".

Mejorar: "Ya se vio una mejora contra la Cultural y competimos mejor".

Fichajes: "Estamos buscando reforzar la banda derecha y en breve se decidirá. En las fichas sub23 tenemos cosas para decidir. La idea sería buscar otro delantero sub23 para doblar posiciones".

Reina Sofía la próxima semana o no: "Estoy pendiente solo de la semana que viene. Igual estoy muerto para entonces. Sé que no depende de nosotros jugar en el Reina. Queremos jugar en nuestro campo".

LAS PRESENTACIONES

Antonio Paz, secretario técnico del club, ha sido el 'presentador' de Alberto Sánchez, David Vicente y Antonio Leal, que también han hablado ante la prensa tras sus incorporaciones en este mercado de verano.

Alberto Sánchez: "No me toca decidir a mí si juego o no. Intentaré ser de la partida y dar lo mejor de mí mismo. Tuve un golpe en un riñón y me pude recuperar bien. Volví la semana pasada y no tengo molestias. Es un club oportunidad para mí, que vengo del filial del Dépor y es un buen salto a una categoría mayor".

David Vicente: "Va a ser un partido intenso porque es el comienzo de la Liga. Hay ganas en Córdoba y Salamanca. Es la primera batalla y podemos hacer las cosas muy bien. Queremos vivir un gran año para competir siempre".

Antonio Leal: "Fue decirme que venía aquí y cogí el coche para estar lo antes posible. Busco dar lo mejor. La primera impresión es buena y ya tenía una idea hecha porque compartía piso allí con Diego Lamadrid, que estuvo aquí, y me he encontrado buena gente. Hemos hablado del Córdoba y he llegado a la charla. Está todo perfecto. Llego con ilusión y en buena forma, la decisión de jugar no me compete a mí".