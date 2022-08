"Volver a pinchar en las fiestas de Peñaranda es una emoción muy grande, un sentimiento compartido con las peñas y más celebrando mi 30 aniversario como DJ"

Es uno de los momentos más esperados y deseados de las Ferias y Fiestas 2022 de Peñaranda, esas que durante dos años se han mantenido guardadas en un cajón, en silencio, ante una pandemia que podía con ellas.

Pero por fin, este 23 de agosto, volverá a ser una explosión de color y alegría, algo que se va a vivir de manera multitudinaria por miles de peñistas y no pocos vecinos, quienes abarrotan la Plaza de España para vivir la vuelta de la histórica concentración de peñas y el chupinazo.

Un evento especial, que este año contara con grandes maestros de ceremonias como son Víctor y su Discoteca Móvil ‘La Gramola’, el percusionista Balvodi y Miguel Ángel Casas, conocido por todos como Briyi, para quien este año tiene doble sentimiento especial, ya que a la vuelta de la pandemia se une la celebración de su 30 aniversario como DJ profesional.

Un cumpleaños más que destacado que ha querido compartir junto a BRACAMONTE AL DÍA, justo antes de subirse al Templete e iniciar una de las sesiones más emotivas de su carrera.

“Volver a pinchar en el inicio de las fiestas de Peñaranda, mi sitio, mi ciudad, es una emoción muy grande, ya que supone un sentimiento de alegría compartido con las peñas, y como peñista te puedes imaginar la ilusión que me supone a mayores” asegura Briyi quien además añade que este martes de Ferias “no es como cualquier otro, ya que estoy celebrando mi 30 aniversario como DJ…poderlo festejar junto a mi amigo y gran profesional Víctor y mi amigo percusionista valenciano Balvodi creo que va a suponer una fusión de músicas y estilos muy especial”.

Pero el soplar las velas de un destacado aniversario ya estaba más que pensado ya que, tal y como asegura “Yo tenía claro que tenía que hacer algo especial en Peñaranda. Hable con estos amigos y no se lo pensaron dos veces….todos queremos que la concentración de peñas sea especial e inolvidable”.

“Ya son 30 años…parece increíble!!” asegura con gran energía, mientras recuerda emocionado como su primer impulso en la música y las mezclas “lo vivía con las mezclas de los Max Mix de los años 80…escuchaba mucha música pop español y las mezclas. Empecé a investigar, a descubrir el mundo de los platos y los vinilos ya en los 90 y hasta ahora…me gustan casi todos los estilos, hago sesiones de todos los tipos...” y subraya como algunos de sus mejores recuerdos “las fiestas de San Antolín en Medina del Campo y la sesión que hice allí…además de esta las sesiones que he realizado en las fiestas de Peñaranda, son momentos únicos…al final yo disfruto y pretendo hacer disfrutar a los demás”.

Una dilatada carrera que apunta alto y al futuro ya que, tal y como explica Briyi “he cumplido 30 años y serán los que hagan falta. Ya no lo hago en plan noche, eso sí. Tengo proyectos en Peñaranda para llevar a cabo durante las tardes, a ver si salen…y además de esto estoy abierto a cualquier planteamiento” mientras que, entre sonrisas, afirma rotundo que “hay Briyi para rato. Me gusta mucho lo que hago y compartirlo con la gente”.