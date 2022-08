7 construcciones históricas y religiosas que debes conocer de Salamanca

Aunque Salamanca puede que no sea una de las ciudades más grandes de nuestra geografía, su poso cultural e histórico es difícilmente cuantificable, no hay más que echar un vistazo a su legado y sus vestigios en forma de artículos religiosos. A lo largo de los siglos ha sido todo un epicentro. No tenemos más que recordar la ocupación romana o el mismísimo Lazarillo de Tormes.

A continuación compartimos contigo una recopilación con los puntos más destacados: Museos y, sobre todo, construcciones religiosas. ¡Toma nota!

Museo Catedralicio de Salamanca

Se encuentra en el claustro de la Catedral Vieja y dentro de la Capilla de Santa Catalina. Este museo alberga las muestras de arte de ambas catedrales más destacadas. Se considera uno de los más relevantes de toda la provincia y, desde el punto de vista artístico y cultural, un tesoro arquitectónico y escultural. En su interior, se gestó la Universidad de Salamanca, uno de los centros educativos superiores más reconocidos de todo el continente europeo.

La primera de sus salas es un tributo al pintor Fernando Gallego del siglo XV. Una de sus pinturas más icónicas es La Virgen con el niño en el centro.

El Convento de San Esteban

La orden de los dominicos se asentó en Salamanca con cierta rapidez. Para el año 1255 ya poseían la primera casa madre dentro de la plaza del Concilio de Trento. Esta vieja construcción fue demolida hacia 1524 para relanzar una nueva propuesta que continúa en pie.

El proyecto fue impulsado por Juan Ribero de Rada, Rodrigo Gil de Hontañón o Fray Martín de Santiago aunque fue el cardenal fray Juan Álvarez de Toledo el que asumió la dirección. El diseño, en cambio, recayó sobre Juan de Álava en primer término aunque más tarde fue continuado por Fray Martín de Santiago y rematado por Rodrigo Gil de Hontañón. Su consagración se produjo de forma oficial en 1610.

La Clerecía

Aunque es reconocida como La Clerecía de Salamanca, su nombre oficial es La Real Clerecía o Colegio del Espíritu Santo. El proyecto pudo materializarse gracias a la financiación de los reyes Felipe III o Margarita de Austria quienes, por cierto, están representados bajo sus símbolos en la fachada.

El proceso de construcción se dilató entre los años 1617 y 1779. Se trata de una estructura de tres cuerpos distribuidos en una Iglesia con planta de cruz latina y unas capillas especialmente destacables. Además, su cúpula (que sobrepasa los 50 metros de altura) se ha convertido en uno de los emblemas históricos y culturales más importantes de Salamanca. Por otro lado, también debemos destacar el Colegio para los Irlandeses y la Residencia para el Seminario Conciliar.

Convento de Las Dueñas

Fue fundado hacia 1419 por Juana Rodríguez Maldonado, la mujer de Fernando Alfonso de Olivera. Desde entonces se ha convertido en un enclave exclusivamente destinado al estudio y la oración.

La iglesia fue diseñada por fray Martín de Santiago con una única nave de estilo gótico y siete bóvedas de crucería. No obstante, más tarde la construcción estuvo sujeta a remod

Casa de Santa Teresa

En esta Casa-Convento residió Santa Teresa de Jesús en sus viajes a Salamanca, de ahí su nombre. En la actualidad la plaza en la que se integra (Plaza de Santa Teresa) también hace referencia a este dato. La construcción perteneció al Comendador Juan Antonio Ovalle Prieto y se sitúa en las proximidades de la Iglesia de San Juan de Barbalos. Fue erigida a finales del siglo quince y desde entonces se convirtió en punto de paso de Santa Teresa que, en vida, se dedicó a llevar a cabo nuevas fundaciones de conventos.

La fachada está revestida en piedra franca, es decir, extraída de las canteras de Villamayor de Salamanca. Hoy constituye todo un símbolo cultural y artístico de la provincia.

Convento de las Úrsulas

Su denominación oficial es Convento de la Anunciación. Perteneciente a la corriente franciscana y fundado por Sancha Maldonado entre las décadas de los años sesenta y setenta del siglo quince, recibió la elección del monasterio por bula papal, emitida por Sixto IV hacia 1480. Ello fue acompañado de un cambio de advocación, pasando de ser Santa Úrsula a de la Anunciación de Santa María.

Algún tiempo después de su fundación, se formalizó un proyecto de ampliación financiado en parte por Alonso II de Fonseca, arzobispo de Santiago. La finalidad del proyecto fue dotar de una capilla funeraria de la fundadora en el interior del convento.

En la actualidad el sepulcro de Alonso II de Fonseca se ha integrado a los pies de la capilla mayor que, a su vez, fue desarrollada por Diego de Siloé hacia 1529.

Iglesia de San Benito

Se erigió hacia 1104. De estética románica, la construcción se ubica en el casco histórico. A lo largo de los siglos trece y catorce, se convirtió junto a la parroquia de Santo Tomé, en un enclave de poder cuando la nobleza se vio envuelta en una contienda por alzarse con el control y el gobierno de la ciudad.