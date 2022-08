Héctor Rodríguez y Marta Pescador imponen su ritmo en Valdemierque

Valdemierque ha celebrado este pasado sábado la decimocuarta edición de su Carrera Campestre. Desde las 19:30 horas se han sucedido las salidas a las distintas carreras para categorías inferiores: Sub 10 (no competitiva), Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

A las 20:00 horas tomaron la salida los participantes en la prueba de diez kilómetros y la prueba de caminantes. El ambiente deportivo y social se ha concentrado en la zona de los antiguos lavaderos, donde también estaba situada la meta.

La inscripción de este año, tras el obligado parón desde la edición de 2019, ha contando con una notable inscripción de más de doscientos participantes en el cómputo total de las pruebas disputadas.

Héctor Rodríguez (36:58), David Bartolomé (39:36) y Manuel Gómez (40:18) han sido los hombres más rápidos de la prueba, mientras que las mujeres más rápidas han sido Marta Pescador (43:31), Alexandra Martín (47:04) y Mónica Muñiz (48:37).

Como en ediciones anteriores y antes de dar la salida a esta prueba, la organización ha querido rendir un homenaje al atleta albense del Club Atlético Salamanca, Dimas Benito, por su gran trayectoria y dedicación en el atletismo salmantino a lo largo de su carrera deportiva.

Se entregó bolsa del corredor a todos los participantes, estupenda camiseta y abundante avituallamiento líquido y sólido al llegar a meta.

Se premió a los tres primeros clasificados de las diferentes categorías establecidas en la prueba de adultos, tanto masculinas como femeninas: Senior, Veterano A, B, C, D, E, F, G y H; y también en las categorías inferiores competitivas. También se celebró el tradicional sorteo entre los participantes de varios productos donados por las entidades colaboradoras con la organización.

Al término, atletas y acompañantes pudieron disfrutar del tradicional y abundante ágape ofrecido por la organización.

La organización, como en otras ediciones, también ha querido que la prueba tenga su lado solidario destinando fondos económicos a AVIVA.