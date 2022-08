"Sí siempre me consideré un albense más, hoy lo soy con mucho más fundamento"

Autoridades, familiares, amigos y amigas, buenos días:

La primera palabra que quiero decir es gracias. Gracias al Ayuntamiento por este reconocimiento. Estoy muy emocionado y feliz de estar hoy aquí acompañado de todos vosotros. Mi familia y amigos que han viajado desde Valencia, la Banda de Música de Alba de Tormes, los padres de los que comenzaron en la Banda y que se convirtieron en grandes amigos en esta nueva tierra para mí, mis compañeros de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, vecinos y amigos. A todos, gracias por estar aquí.

Se podría pensar que el inicio del camino para llegar hasta aquí, comenzó hace unas tres décadas. Pero no. Hace un par de semanas, visitaba la casa de mis padres en mi pueblo, Tavernes de la Valldigna, donde me crié y crecí siendo un niño feliz y donde comencé a estudiar mis primeras escalas y obras musicales con la flauta. Los recuerdos se agolparon en mi mente y entonces, con una gran claridad recordé un libro que mi madre me leía titulado: “100 figuras españolas”. Lo busqué hasta encontrarlo porque en una de sus páginas estaba Santa Teresa de Jesús que era la que ella más me leía, ¡qué casualidades tiene la vida! La misma casualidad, que quiso el destino que el día que falleció mi madre, fuera el día que este Ayuntamiento aprobó en pleno que fuera Hijo Adoptivo de esta Villa, para que, a pesar de todo, no quedara huérfano.

Volvamos la vista atrás 32 años, concretamente a agosto de 1990. Ahí están mis recuerdos de la primera vez que vinimos Gertru, Aida y yo a Alba de Tormes. Lo hicimos de la mano de Carmina y Román, directos a lo que fue nuestro primer hogar en Alba situado en el Barrio San Miguel. Recuerdo que a los primeros albenses que conocimos fueron Pepe, Álvaro y Andrés, el quesero.

A los pocos meses de vivir aquí, Isidro González, entonces concejal y conocedor de que era músico de la Banda Municipal de Salamanca, me presentó al alcalde D. José Yáñez Rodríguez y rápidamente el alcalde se puso manos a la obra. Convocamos una reunión con todos los músicos de la antigua Banda de Miguel Gutiérrez y con mucho entusiasmo por parte de toda la corporación municipal, en febrero de 1991, presentamos el proyecto de la creación de la Escuela Municipal de Música y se iniciaron las clases de música y movimiento y de lenguaje musical. Posteriormente, el concejal Francisco Sánchez y yo viajamos a San Sebastián a comprar los instrumentos que se entregaron el día 6 de enero de 1992 a los nuevos músicos. Comenzamos a ensayar en la sala multiusos del Ayuntamiento y el 18 de abril, apenas cuatro meses después, empezamos la andadura con un concierto de los alumnos y posteriormente la procesión de la Soledad interpretando la 'Pavana'. En ese momento no fuimos muy conscientes, pero visto ahora con la perspectiva que da el tiempo, que en tan solo cuatro meses y medio consiguiéramos que la Banda comenzara a funcionar, fue todo un logro.

Desde ese punto de partida hasta la actualidad han sido cientos los conciertos que hemos ofrecido por toda la geografía española, portuguesa e italiana, llevando siempre como estandarte el nombre de Alba de Tormes y a nuestra Santa, a la que acompañamos en cada salida procesional y ella, nos devuelve ese cariño protegiéndonos en cada proyecto en el que nos embarcamos.

Si el primer concierto fue un momento difícil de olvidar, también lo fue la actuación en la Plaza de Toros de las Ventas en la corrida de la Beneficencia en 1993, ya que hemos sido la única banda de fuera de la plaza en hacerlo, pasando así a la historia de Las Ventas. Difícil de olvidar nuestra primera participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, en 1994, en el que interpretamos como obra libre 'Alba de Tormes. Obertura para un festival de Verano', pieza musical compuesta por Joaquín Gericó para ser interpretada como obra obligada en el Certamen celebrado aquí, en Alba de Tormes, ese mismo an?o. Difícil de olvidar cada participación en un certamen, el Primer Premio en Alginet en 2006 y el Tercer Premio en la 1ª Sección del Certamen de Valencia en 2007, así como los conciertos en el Palau de la Música de Valencia. En 2002 'Concierto Monográfico dedicado a Joaquín Gericó' y en 2005, 'Plaza Mayor. Bandas de España' (RNE).

Cada premio, cada grabación, cada paso que hemos avanzado ha sido a base de tesón, esfuerzo, amor y respeto por la música. Podría pasarme horas enumerando conciertos y proyectos importantes o contando anécdotas que recordamos juntos una y otra vez y siempre nos provocan la misma felicidad.

En un día como hoy, no puedo pasar por alto un recuerdo muy especial al músico que fue el eslabón entre la antigua Banda y la actual, me refiero como no, al músico e Hijo Predilecto de esta villa: Jerónimo Cotobal 'Mito'. Nunca olvidaré el tiempo que pasamos juntos en su taller ni sus enseñanzas.

Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de expresar el orgullo que siento por todos y cada uno de los componentes de la Banda de Música de Alba de Tormes. Como una familia, somos testigos los unos de los otros de los logros tanto personales como profesionales. Y, una de mis mayores satisfacciones es que muchos de vosotros hayáis elegido la música como vuestro modo de vida siendo grandes profesionales.

Termino. Tengo la convicción de que la Banda de Música tras estos treinta años de vida continuará muchos años más, dándole gloria cultural a la villa, más allá de que esté o no este director al frente. La música se ha enraizado en la villa y es un orgullo pasear el nombre de Alba de Tormes ligado a la música que es mi vocación y luego ha sido y es mi profesión. Si siempre me consideré un albense más, hoy lo soy con mucho más fundamento. Así lo ha querido la representación de sus ciudadanos en el Ayuntamiento.

Gracias de corazón, os llamo ya paisanos. Llevaré con mucho orgullo este título por donde vaya e intentaré hacer honor siempre a él. Muchas gracias.