Lozano desvela cómo quiere cerrar la plantilla del Salamanca UDS

Ángel Lozano, director deportivo del Salamanca UDS, ha comparecido ante la prensa para hablar de la evolución de su equipo a pocas semanas de que arranque la Liga en la quinta división.

Mercado: "La idea es tener 20 fichas. Vamos a contar con gente del filial y el juvenil porque la idea es que estén involucrados con el primer equipo. Nos falta un lateral izquierdo, que intentamos buscar un sub23, y un extremo izquierdo puro. Tenemos jugadores para ambas bandas, pero queremos uno de pierna izquierda. Ya hemos hablado con alguno, aunque están a la expectativa".

Plaza en Segunda RFEF: "No tengo noticias de esa posibilidad. Ya ha bajado a medio millón y no sé si habrá clubes que estén esperando a una cantidad menor. La idea no es entrar. Sería un ascenso en ese sentido y nos quedarían cuatro fichas libres todavía".

