El segundo Festival Internacional de las Artes de calles, plazas y patios de Béjar llega en Septiembre

El Ayuntamiento de Béjar, ha través de la concejalía de cultura y festejos, ha presentado la segunda edición del Festival de la Artes en Béjar en el que el consistorio colabora y que se celebrará desde el 2 al 6 de septiembre en Béjar. Debido al éxito y aceptación de la primera edición, este año se celebra el segundo festival en el que durante cinco días las calles de Béjar se llenan de música, color y alegría.

El viernes, 2 de septiembre comienza con BIG DANCERS a las 22:00 horas desde la Plaza España a Plaza Mayor, un espectáculo de marionetas gigantes, de música, efectos de luces sincronizados. El sábado, 3 de septiembre URBAN OFF a las 13:00, 20:00 y 21:00 h desde la Plaza España a Plaza Mayor, pasacalles familiares interactivo. A las 18:30 h GREEDY en el Parque de La Corredera, actuaciones para todos los públicos con malabaristas, equilibristas y bailarines. Y a las 22:00 h Mr BLUE SKY en la Plaza Mayor, un trepidante espectáculo que invita a la reflexión a través de una propuesta muy visual.

El domingo, 4 de septiembre de nuevo URBAN OFF a las 13:00, 20:00 y 21:00 h desde la Plaza España a Plaza Mayor, pasacalles familiares interactivo. A las 18:30 h SAVE THE TEMAZO en la Plaza Mayor, un espectáculo de grandes dimensiones con equilibristas y contorsionistas. Y a las 22:00 h CARAVAN en el Palacio Ducal una obra teatral, esta actuación tiene un precio de 5 € y las entradas se pueden comprar en el Quiosco de La Corredera.

El lunes, 5 de septiembre PEQUEMOVIDA de 11:00 a 14:00 h en el Parque La Corredera con talleres y juegos para los más pequeños. A las 22:00 h FOUR ON THE FLOOR desde la Plaza España hasta el C.M.C. San Francisco y a las 23:00 h entrega de premios FAB 2022, Hombres de Musgo para las Artes en el C.M.C San Francisco.

Y el martes, 6 de septiembre PEQUEMOVIDA de 11:00 a 14:00 h en el Parque La Corredera con talleres y juegos para los más pequeños. A las 22:00 h DAMONION desde la Plaza España a Plaza Mayor, un espectáculo itinerante con la técnica del correfocs formado por una estructura de dragón y zancudos, con gran final de fuegos artificiales.