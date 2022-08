“Villanueva del Conde contará con un parque de bomberos en el año 2023”

Los diferentes municipios de las sierras salmantinas van dedicando parte de estos días a celebrar sus fiestas patronales y ahora llega el turno de Villanueva del Conde, que durante estos días celebra sus festejos mayores y que van a permitir vivirlos con la pasión y el fervor que caracteriza a los vecinos de este municipio

¿Cómo se esta viviendo este verano, Alcalde?

Esta siendo el mejor verano de la historia de la localidad en cuento al numero de población que estamos teniendo en estos meses. Desde luego la vida ha vuelto a Villanueva tras dos años de restricciones y tenemos a muchos vecinos que regresan unos días a su tierra natal y, sobre todo, turistas y visitantes que se dejan inundar por los enclaves de nuestro pueblo.

Y en este buen ambiente llegan las fiestas de este 2022 ¿Qué destacaría del programa?

Hemos tratado de hacer un programa para todos los gustos y todos los habitantes del municipio. Pero si me gustaría destacar un hecho que tendrá lugar tras el pregón, que es la recuperación del nombramiento de Hijo Predilecto de Villanueva del Conde para una persona nacida aquí que lleva por todo España con orgullo sus raíces. Cierto es que, durante mi mandato y los últimos años, se había dejado de lado este tipo de nombramientos, pero queremos ver en esta elección un espejo en que mirarnos y que sea un referente de Villanueva del Conde. Para cumplir tal efecto, el elegido ha sido el periodista José Luís Martín.

¿Qué os ha dicho el agraciado en esta ocasión cuando ha conocido la noticia?

Ha sido una sorpresa porque no lo hemos hecho público hasta que ha salido publicado en el programa de fiestas que hemos repartido el martes y como te puedes imaginar, desde entonces han empezado a llegar mensajes de enhorabuena de todas partes. Incluso José Luís no lo supo hasta que lo vio el mismo en el libreto. Ha sido una sorpresa agradable y por los comentarios que me llegan hemos acertado con la elección.

Fuera del momento festivo ¿Qué proyectos existen encima de la mesa de la alcaldía?

El más importante ahora mismo es la futura construcción y puesta en marcha en el año 2023 de un parque de bomberos en Villanueva del Conde. Desgraciadamente los incendios han estado este verano en boca de todos y dentro del nuevo plan de acción en la lucha contra el fuego, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca entienden que es básico instaurar un punto aquí para facilitar la rapidez en las labores de extinción. Otro lugar donde vamos a invertir, gracias a los planes provinciales, es la transformación del centro de día en un hogar de mayores y por supuesto no vamos a dejar de lado el turismo, somos uno de los puntos clave en la denominada ‘Ruta del Vino’ y además de adecuar la entrada del municipio con elementos sobre ello, está en mente realizar un centro temático sobre la ruta que potencie la presencia de Villanueva del Conde en la provincia como lugar de visita. En cuanto a obras del día a día, hemos invertido 30.000 euros para un sistema de bombeo que va a permitir una mejora en el abastecimiento del agua potable.

Programa de fiestas en Villanueva del Conde:

Viernes 19

11:00 Hinchables, carretones y juegos para los más pequeños

19:30 Solemnes vísperas en honor a San Fabián y San Sebastián

20:00 Pregón de Fiestas a cargo de los Quintos de 1956 y 1957, mayordomos en este 2022. Seguidamente designación de Hijo Predilecto a José Luís Martín

21:00 Desfile de Peñas

00:00 Discoteca móvil “Lamas”

01:00 Alborada en Honor de San Fabián y San Sebastián

Sábado 20

08:00 Pasacalles con tamborileros locales

12.00 Misa Hurdana cantada por la asociación Cultural Mora y Majuelo

13:30 Procesión, ofertorio y danzas populares por los jóvenes del pueblo

20:00 Monólogo de Juan Aroca

23:30 Verbena “Grupo Divertimento” y discomóvil

Domingo 21

08:00 Quedada para ir a por los toros

12:00 Salida en caravana hacia Villanueva del conde, no habrá recibimiento con agua por la sequía

13:00 Desenjaule

18:00 Novillada sin picadores con el novillero Abraham Segura

19:00 Exhibición de saltos, quiebros y recortes y suelta de vaquilla

23:30 Concurso de disfraces infantil

00:00 Verbena “Grupo Cañón”

Lunes 22

14:30 Comida popular

19:00 Ángel Rufino de Haro “El Mariquelo” realiza la ascensión al álamo de Villanueva del Conde, seguidamente recital de música tradicional y country, con el artista invitado Inblauk.

Martes 23

08:00 Recogida de la arena de la Plaza de Toros e invitación de quien ayude a las 14:00h a un limón serrano como cierre de fiestas.