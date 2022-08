La estrategia política del PP que es obligado conocer

Hace unos meses, la línea dura del PP encabezada por Ayuso y los “maestros” políticos de la presidenta madrileña, se encargó de eliminar a la que entonces creíamos que era la corriente más ultraconservadora de la formación. Y lo hicieron, no por elección directa de primarias del partido, sino por la “dedocracia” de unos barones territoriales que lo que querían dar a conocer a la opinión pública es que había que poner al frente del partido a una figura relevante, con talante dialogante y negociador y desterrar la imagen carca, decimonónica y atrabiliaria que estaban dando de la mano de Vox. Es más, los antecedentes apuntaban a esa posibilidad, dado que el que al final fue elegido, Núñez Feijóo, siempre había tenido un talante moderado. Durante los meses más duros de la pandemia en los sucesivos Estados de Alarma, nunca tuvo una palabra más alta que otra y en las conferencias de presidentes tuvo siempre una actitud positiva, todo lo contrario que Ayuso.

Es designado Feijóo responsable del PP y parecía que las cosas iban a cambiar, que el PP sería crítico, pero constructivo y propondrían pactos de Estado al gobierno de Sánchez, apoyarían políticas sensatas y renovarían el Poder Judicial, que está estancado desde hace 1350 días por la cerrazón de la derecha cavernaria que quiere tener controlado también el gobierno de los jueces, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional –ya lo dijo en su día el ex portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, cuando por Whats app le dijo a sus compañeros de partido que controlarían la sala segunda del Tribunal Supremo “desde atrás”-. Pero pasaba el tiempo y las actuaciones de Feijóo están siendo las mismas que las que realizaba Casado y su equipo, sin criterio, dando bandazos sistemáticamente, sin demostrar que supedita los intereses de su partido a los generales de la colectividad. Lo hemos comprobado en los Decretos que ha ido aprobando el Ejecutivo desde que dirige al PP. Ni apoyó la prórroga del conocido Decreto anticrisis, ni lo hace ahora con el de ahorro energético recomendado por la Unión Europea para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, a pesar de que el mismo Feijóo había dicho apenas dos semanas antes que había que normativizar el ahorro de energía, subir la temperatura del aire acondicionado en oficinas, comercios y lugares de restauración y bajar la de las calefacciones, incluso reduciendo el alumbrado público. Estas medidas, de urgente necesidad debido a la situación global y que son aplaudidas por la Comisión Europea –la propia presidenta, Ursula Von Der Leyen que está totalmente de acuerdo con las medidas adoptadas por España y otros países- son despreciadas por el PP de Feijóo –recordemos que la presidenta de la Comisión Europea es conservadora y pertenece al mismo grupo político europeo que el PP español- son las aprobadas por el gobierno. ¿Por qué el PP de Feijóo cambia radicalmente de opinión? ¿No será que quién realmente manda en el PP es Miguel Ángel Rodríguez y el resto de asesores de Ayuso, además de Esperanza Aguirre y los grupos económicos mediáticos que controlan las actuaciones políticas del PP madrileño?

Debemos recordar que apenas una semana después de entrar en vigor el Decreto de ahorro energético, los resultados están siendo tremendamente positivos. Según la ministra Teresa Ribera, el ahorro de electricidad debido a las medidas aprobadas ha sido del 3,7 % en tan solo una semana, algo tremendamente positivo. Además, también recordó que los ciudadanos españoles se han ahorrado 1.383 millones de euros por la denominada “excepción ibérica” que limita el precio del gas para la generación eléctrica, en dos meses de vigencia; una medida que se aprobó entre la Unión Europea y los gobiernos de España y Portugal. ¿Puede el PP de Feijóo no estar de acuerdo con estas medidas? Parece incomprensible y absolutamente incompatible el espíritu derrochador del actual PP, sobre todo el de Ayuso, en Madrid y el PP de M. Rajoy, que apretó el cinturón de los españoles hasta ahogarlos con los recortes insolidarios que realizó durante la etapa de gobierno en plena crisis económica durante los años 2012 y siguientes, además de las subidas desproporcionadas del IVA y otros impuestos indirectos que gravan el consumo.

Pero si grave e incomprensible es todo esto, también lo es lo conocido los últimos días y que ha denunciado el gobierno en relación al acuerdo que tenían firmado el PP de Casado y García Egea con el gobierno para la renovación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva caducada casi cuatro años. Este acuerdo no vincula a los actuales mandatarios del PP, según ellos; ¿por qué? ¿no estaba en el anterior equipo del PP Cuca Gamarra, que sigue actualmente con el de Feijóo? ¿Por qué el PP está incumpliendo flagrantemente la Constitución Española y la legalidad vigente, que establece cuándo deben renovarse los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Hay que recordarle a Feijóo y a González Pons -que son los “gallitos” que han salido declarando que ese acuerdo no les vincula a ellos- que los ciudadanos en las elecciones generales de noviembre de 2019 no les eligieron a ellos, sino a Casado y García Egea; por tanto, ese acuerdo firmado por los legítimos mandatarios del PP en ese momento, es totalmente democrático porque representaban directamente al pueblo; Feijóo y González Pons no representan al pueblo en las elecciones generales, sino que el primero ha sido puesto “a dedo” por los barones y el segundo, por Feijóo. ¿Dónde está la democracia en los actuales mandatarios del PP?

Estos vaivenes en la estrategia política de los líderes del PP no tienen parangón, son insostenibles y sólo obedecen a lo que venimos manifestando desde tiempo inmemorial. Lo único que quiere el PP es acceder al poder, como sea, incluso retorciendo, yendo en contra de sus propios argumentos, los que defendía hace muy poco tiempo. Incluso seguirán cambiándolos; “es mi condición”, como dijo el escorpión a la rana que lo estaba salvando, ayudándole a cruzar el río y que dio un aguijón de muerte a la rana. Ya se sabe por la moraleja del cuento: “hay personas que sacarán su maldad sin importarles las consecuencias de sus actos, ni dañarse incluso a sí mismos”.