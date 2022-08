Fútbol: Por qué no a las restricciones de guerra

Parece que con el fútbol no va el problema de la guerra y sus restricciones. Sobre todo el fútbol inglés está desbocado, invirtiendo en jugadores de manera desmesurada y, es curioso, valen más los defensas que los delanteros sin corresponderse las inversiones con los resultados.

El FC Palanca, perdón, Barcelona, sigue haciendo juegos "malabares" a 20 días del cierre de mercado, intentando cumplir con la normativa de los "límites salariales" aunque a base de hipotecar activos para los próximos 25 años. Todo muy peligroso mientras el periodismo de " cámara" pondera la excelente plantilla porque casi "todos los puestos están doblados".

Si estamos en "economía de guerra", el fútbol en general debería reducir todos sus presupuestos con la misma naturalidad que los ciudadanos consume menos, reduce su factura de agua, energía eléctrica , gas o petróleo. Porque la "gota fría" de la ruina económica de los clubs está amenazando hace tiempo.

Los fichajes y traspasos siguen costando cifras mareantes, las entradas al Estadio tampoco bajan, las televisiones cobran cuotas sobrepasadas, y las necesidades reales sólo están en la cabeza de los mecenas de turno.

A mi me encanta el fútbol pero reniego de determinadas componendas y no me creo que el precio de un futbolista en concreto es elevado "porque lo genera". Por ejemplo, un futbolista puede generar 100 millones de euros en 5 años? Vendiendo camisetas?

Nadie se lo explica y menos cuando un equipo tiene que fichar 25 jugadores, de los que en Navidad tiene que prescindir de 5 y contratar otros 5. Es de locos... En este asunto en concreto el fútbol parece un Casino en el que pulula excesivo dinero "del de no anotar"...