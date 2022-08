Florida de Liébana celebra en sus fiestas patronales el fin de dos años "muy duros"

Florida de Liébana celebra una semana de fiestas patronales que por fin retoman la normalidad previa a la pandemia. El jueves tendrá lugar el pregón y el domingo 21 tocan a su fin con una chocolatada, una gran paella popular y una fiesta de la espuma. El programa de 2022 recoge activides de para grandes y pequeños pero sobre todo, recalca la alcaldesa del municipio, Maria Luisa Martín, la oportunidad de volver a juntarse.

¿Qué sentís al devolver a la normalidad el programa de fiestas de Florida de Liebana después de dos veranos?

En lo que me compete a mí como presidenta de este municipio, te puedes imaginar, alegría. Porque no han sido años buenos para nadie, han sido muy complicados y vas viendo que la gente se ha portado super bien, que afortunadamente no ha habido nada que lamentar, más que el tiempo que se ha perdido en beneficio de todos por salud. Enorme alegría, desde luego, para que volvamos otra vez a emprender la rutina habitual, poder volver a disfrutar de unas fiestas, que es lo que realmente puedes aportar a la gente de tu pueblo. Inmensa alegría, claro.

¿Han acogido los vecinos con ganas el programa?

Yo con ellos estoy muy de continuo. En estos meses, concretamente el mes de agosto, acumulamos muchísima gente y es a consecuencia de nuestras fiestas. Es un mes en que siempre acompañan a los padres, a los hermanos, a los sobrinos. Con lo cual están enormemente contentos de poder llevar una normalidad, dentro de lo que tenemos en el pueblo, de fiestas.

El pistoletazo oficial empieza con el pregón, ¿por qué estará a cargo de Julián Martín?

Nosotros llevamos unos años que el pregón lo vamos haciendo con gente de aquí de nuestro pueblo, no nos movemos para traer gente. Porque creemos que la gente que está aquí está super bien dotada para poder dar el pregón, gente que conocemos, que podemos decir que ha aportado muchísimo al pueblo. Concretamente Julián ha sido una de las personas que ha aportado también muchísimo al pueblo desinteresadamente. Se ha jubilado el año pasado y estamos encantados de que nos pueda dar el pregón. Hemos tenido mucho que agradecerle porque ha aportado mucho al pueblo. Este año él y el año que viene será otra persona.

El programa recoge la presentación de la novela 'Barbarie', de Benito González, finalista al Premio Planeta 2021, ¿por qué habéis optado por esta actividad cultural?

Aquí hay gente que se dedica a leer. Él es un amigo de gente de aquí del pueblo que ha aportado en otras ocasiones bastantes cosas al Ayuntamiento desinteresadamente. Y creemos que la cultura es uno de los momentos que podemos aportar en las fiestas, tanto a él, que le ofrecemos la posibilidad de mostrarnos su libro, como a la gente del pueblo muy interesada por la lectura. No por intención de que se pueda vender más o menos. Y creemos que es algo que, como Ayuntamiento, podemos aportar a nuestros vecinos.

¿Cuál es el punto fuerte de las fiestas de este año?

Para mí no es que sea, ni más ni menos, un día concretamente. Yo lo que quiero es empezar con una normalidad como la de años anteriores, que llevamos dos años sin poder sentir. No hemos estado en contacto los vecinos para nada porque estos dos años han sido más bien telefónicamente y alejados unos de otros. Con lo cual, para mí la alegría es podernos juntar y poder vernos las caras, y decir, estamos aquí después de dos años con un proceso, como para todos, muy duro. Muy duro porque hemos tenido que desistir de nuestra gente. No solo como vecinos, sino de nuestros hijos, de nuestros mayores, de un montón de cosas que yo creo que son vitales para el ser humano, estar juntos.

Empezamos el miércoles con una merienda que tenemos todos los vecinos. Para mí eso, el poder estar en contacto con ellos, es lo más importante que pueden tener unas fiestas de agosto, el contacto con la gente es lo que más me gusta. Por supuesto de cara a los niños, a la juventud les hace mucha ilusión el resto del programa, porque es lo que requiere una vez al año. Pero para mí es poder volvernos a juntar y dar las gracias a mayores y jóvenes por su comportamiento después de dos años. Porque no es fácil cómo han sabido comprender y respetar, y nadie ha dicho nada sino reflexionar y decir: es lo que nos toca. Y afortunadamente estamos todos aquí, eso es lo más grande que podemos tener. No te voy a destacar si van a ser mejores o peores fiestas, sino que podemos estar en la calle y estar en contacto, que el año pasado lo intentamos pero teníamos todos miedo, no se hicieron verbenas porque las cosas no estaban muy bien y la gente no dijo nada, lo respetó. Y este año, que podemos hacerlo, es algo que nos tiene que motivar a todos.

¿Animarías a los salmantinos a que se acerquen a conocer Florida?

Por supuestísimo que sí, con la gente que quiera venir a disfrutar con nosotros estamos dispuestos siempre, y brindamos la posibilidad a cualquiera que quiera venir aquí. Pues encantados de la vida de compartir lo poquito que tenemos, porque son pueblos que tampoco tenemos mucha cosa, pero sí mucha ilusión para poder pasar estos días.

¿Qué proyectos que tendrán lugar a lo largo del año estáis planeando ya?

Estamos trabajando en la depuradora, y estamos también trabajando en las escuelas. Se están rehabilitando para poder hacer un centro donde podamos disfrutar cuando nos juntemos todos. Porque ese es el servicio del que carecía ahora mismo Florida, un salón donde juntarnos todos, porque desgraciadamente aquí no tenemos multiusos. Estamos esperando no tardar mucho para poderlo tener y poder disfrutarlo.

¿Qué ofrecerá este nuevo centro de reunión?

Todo lo que acapare las necesidades del pueblo: reuniones, comidas, para lo que realmente lo podamos necesitar. No teníamos un sitio donde juntarnos sesenta o setenta personas. No es que lo usemos todos los días pero podemos hacer actividades, reuniones, comidas, algo donde podamos disponer de un sitio en un momento determinado. En función de lo que el pueblo necesite