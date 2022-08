Ferrera y Escribano salen a hombros en Vitigudino con dos encastados toros de Valdefresno

Entretenida tarde de toros en Vitigudino en la que hubo de todo, la cara y la cruz, incluso frío. Antonio Ferrera y Manuel Escribano salieron a hombros mientras que Andy Cartagena escuchó pitos en su segundo y salió por la puerta de caballos. Su actuación estuvo condicionada por la aparatosa cogida que sufría uno de sus subalternos, Sebastián Córdoba, durante la lidia del segundo de su lote, cuarto de la tarde. Pero además, de lo anterior, hay que añadir que el primer toro del festejo se negó a salir por la puerta de toriles y hubo que sacarlo por la de caballos, momento en el que estuvo a punto de alcanzar a un colaborador tras realizar el cite para que el astado saliera a la plaza.

Abría plaza Andy Cartagena con un toro de Herederos de Sánchez y Sánchez que recibió dos rejones de castigo y dos series de banderillas cortas puestas con habilidad. Andy estuvo bien con los palos aunque no se prodigó demasiado en el toreo a caballo con Felino, Duende y Pintas, pero es cierto que el toro se aplomó en exceso y se movía con dificultad. Mató de un buen rejonazo y el presidente le concedió una oreja a petición del público.

Su segundo, condicionado por la cogida de Sebastián Córdoba, que sufrió una fuerte herida en la cabeza y tuvo que ser atendido en primera instancia en la enfermería, para posteriormente ser trasladado al hospital, Andy se encontró con otro problema como fue que el toro de Sánchez y Sánchez acusó una ligera cojera en los cuartos traseros, por lo que tras endosarle tres rejones de castigo y cuatro banderillas recurrió al rejón de muerte sin más, también sin fortuna por la precipitación de querer acabar con el toro cuanto antes.

Antonio Ferrera era el esperado en Vitigudino, y prueba de ello es que el público le perdonó casi todo, incluso que no pusiera banderillas. Al primero de la tarde de Valdefresno lo recibió Ferrera con el capote, cumplidor sin más, y en la muleta destacar un par de series con la mano derecha. Estocada caída y primera oreja a petición del público, aunque hubo división de opiniones sobre la decisión del presidente, Antolín Alonso.

En su segundo, quinto de la tarde, Ferrera tuvo un encastado Valdefresno al que no se acabó la gasolina pero al que el extremeño no le dio tiempo para sacar todo lo que llevaba dentro. Le bastaron tres derechazos para levantar al público de sus asientos, hoy poco exigente con un torero de primer nivel. El de Valdefresno tenía condiciones, pero Ferrera no lo vio hasta el final. Estocada ligeramente caída y dos orejas más a petición del público. Vuelta al ruedo para el toro.

Manuel Escribano regresaba a Vitigudino nueve años después de la apoteósica tarde de los Victorino con el indulto de Esaú a Esclavino, y lo hacía con la muñeca izquierda infiltrada tras la cogida sufrida ayer lunes en Francia por un toro de Miura. El sevillano no decepcionó y dio en todo momento la cara. En su primero, tercero de la tarde, estuvo bien con la muleta por ambos pitones, pero el torito de Valdefresno no ayudaba mucho. Aun así, solo la espada privó al sevillano de cortar al menos una oreja. Pero el de Gerena se desquitó con el que cerraba plaza, un excelente toro de Valdresno al que Escribano toreó al ralentí, faena de temple y valentía, pues Escribano acabó metido entre los pitones y mató de un estoconazo hasta la bola, el cual por sí solo merecía un trofeo. Como no cabía esperar otra cosa visto los premios a su compañero de cartel, Escribano cortó el rabo y el de Valdefresno vio el pañuelo azul.

Entretenido festejo ofrecido por la empresa Coso de la Misericordia, con meda plaza y una tarde fría en cuanto a temperatura, que también afectó al público.

FICHA DEL FESTEJO

Corrida de toros mixta

Plaza de toros de Vitigudino: media entrada, unas 2.000 personas.

Andy Cartagena: una oreja y pitos.

Antonio Ferrera: una oreja y dos orejas.

Manuel Escribano: aplausos y dos orejas y rabo.

Dos toros de Hros. de Sánchez y Sánchez para rejones: el primero se aplomó y el segundo acusó calambres cuartos traseros.

Cuatro de José Enrique Fraile de Valdefresno para toreo de a pie: segundo y tercero manejables, y quinto y sexto de vuelta al ruedo.