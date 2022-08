Peñaranda en Común denuncia "discriminación" en la utilización de las instalaciones deportivas

Desde el 8 al 12 de agosto se ha celebrado el campeonato de fútbol sala para menores y féminas organizado por el Ayuntamiento de Peñaranda, competición que es clasificatoria para las finales de las 32 horas celebradas el domingo previo al inicio de las ferias y fiestas de la localidad y que ha venido desarrollándose en el pabellón cubierto del colegio público Severiano Montero. Más allá de la celebración de este campeonato deportivo, lo que desde Peñaranda en Común denuncian son los criterios “aleatorios y discriminatorios” adoptados por parte del equipo de gobierno a la hora de utilizar determinadas instalaciones deportivas, concretamente la nueva pista con la que cuenta el principal pabellón municipal.

Desde la formación denuncian, tras las quejas recibidas por parte de las integrantes de los equipos de fútbol sala femenino, que, para la celebración de este campeonato no se haya utilizado el renovado pabellón Miguel Ángel Jiménez Barcala, mientras si se ha cedido el espacio para el entrenamiento de una serie de “jugadores míticos”, previo a la celebración del partido de fútbol sala que se disputará el día 19 de agosto como partido inaugural ante el 40 aniversario de este mítico campeonato de verano , relegando a los equipos femeninos del municipio y de menores a un segundo plano. Según afirman desde la formación, “esta decisión tomada por parte del PSOE no atiende a los principios fundamentales de igualdad, relegando a las categorías mencionadas a un situación de invisibilidad frente a la categoría masculina senior, una cuestión absolutamente inasumible”. Además exponen que, “las instalaciones del pabellón Severiano Montero carecen de vestuarios y duchas, por lo que evidentemente no es el espacio más apropiado para este tipo de eventos”

“No podemos comprender como mientras este equipo de gobierno hace bandera de la lucha por la igualdad entre sexos y de la no discriminación, aplica este tipo de criterios en la celebración de eventos deportivos. Es por ello que pediremos al PSOE una aclaración convincente sobre lo sucedido, y por supuesto que no vuelvan a repetirse este tipo de acciones diferenciadoras entre los ciudadanos del municipio”, afirmaba Ángel Tejeda, concejal PeC.