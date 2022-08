Momentos de tensión en la plaza de toros de Carbajosa de la Sagrada

Momentos de tensión los que se han vivido en la tarde de este lunes en la plaza de toros de Carbajosa de la Sagrada durante la celebración de la suelta de vaquillas en el marco de las fiestas de la localidad. La Policía Local y la Guardia Civil han tenido que intervenir en dos incidentes, uno dentro y otro fuera del coso.

Mientras los asistentes al festejo disfrutaban de la celebración, una persona ha entrado al ruedo y ha cogido a la vaquilla por los cuernos, retorciéndola por el cuello y poniéndose encima de ella. Un maltrato ante el que el público se ha enfadado, comenzando los insultos, motivo por el que 'el personaje' ha regresado a las gradas. Sin embargo, el enfado del público iba a más, por lo que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han tenido que desalojarlo, evitando de esta manera mayores problemas y un posible linchamiento.

Y fuera de la plaza de toros, también ha habido momentos de tensión con personas que querían entrar al festejo y no podían porque el aforo estaba completo. Un grupo de jóvenes ha mantenido una discusión con los agentes porque no entendía que con la plaza llena ya no podían entrar.