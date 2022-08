La cuarta parte de las personas mayores sufren la mayor epidemia de este siglo: la soledad

La soledad no deseada aquella que pone a la persona en situación de vulnerabilidad y que eleva la probabilidad de que se produzcan acontecimientos que comprometan la salud física y psicológica, la participación social y que generan secuelas que afectan al sentimiento de pertenencia y pueden generar una pérdida significativa en la calidad de vida.

A medida que las personas se van haciendo mayores, se incrementa el porcentaje de quienes viven solos. Esta realidad afecta a cerca de la tercera parte de las personas mayores de Europa y a casi la cuarta parte -23,8 %- en España. En el caso concreto de Castilla y León, el porcentaje alcanza al 25,5 % de las personas mayores, con un predominio de las mujeres, el 30,8 %, frente a los hombres, que representan el 19,1 %

La soledad que experimentan las personas mayores es la mayor epidemia de este siglo: implica riesgo de muerte prematura, empeoramiento de la salud, deterioro físico y cognitivo, enfermedad mental y pérdida de calidad de vida. A todo ello se suma que el aislamiento social y la soledad de las personas mayores es un fenómeno de difícil detección que no cuenta con programas integrales específicos para su manejo.

La incidencia y agravación de esta problemática han aumentado debido a la concurrencia con la pandemia de COVID-19, ya que las medidas de aislamiento y distancia social implican severas repercusiones para los mayores que viven solos, por lo qu urgen soluciones.

Ante esta situación, dentro de la cuarta convocatoria del programa europeo SUDOE, se ha puesto en marcha el proyecto Moai Labs: Laboratorios de Inteligencia Colectiva y Tecnología Sociosanitaria para combatir el aislamiento y la soledad de las personas mayores. Su reto es apoyar la generación de conocimiento y de aportar soluciones innovadoras multisectoriales para la prevención de la soledad y el aislamiento, combinando abordajes para un envejecimiento activo y saludable, orientados a mejorar la salud y la participación de las personas que envejecen y garantizando su seguridad, protección y cuidado.

Este proyecto está coordinado por Fundación INTRAS y cuenta con la participación de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, así como de la Fundación General de la Universidad de Valladolid -FUNGE-, LEITAT Technological Center, Ticbiomed, Fondation i2ml-Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité, Mutualité Française Limousine, Universidade de Aveiro e INOV.

El objetivo de Moai Labs es crear el primer laboratorio europeo -Living Lab- dedicado a la investigación multidisciplinar, desarrollo e innovación social en el ámbito de la soledad no deseada y el aislamiento social, que contará con una metodología participativa propia. Se establecerán grupos consultivos, por una parte, los Grupos de Expertos por Experiencia, integrados por mayores que experimentan soledad, y, por otra, Grupos de Demanda Temprana, formados por empresas y administraciones públicas que buscan ofrecer soluciones innovadoras al reto de la soledad. Estos grupos tendrán como cometido co-crear soluciones innovadoras aunando el conocimiento científico-técnico y la experiencia vivida de los mayores.

Fases del proyecto Moai Lab

Para conseguir este reto, se plantea una primera fase basada en el estudio y caracterización de la soledad y el aislamiento social, en la que se realizará una revisión de la literatura científica y buenas prácticas, así como un trabajo de campo con los Grupos de Expertos por Experiencia de cada uno de los cinco Living Labs que participan en el proyecto, para comprender mejor el problema, las necesidades reales y deseos de las personas. En función del análisis de los resultados, se formularán dos desafíos tecnológicos dirigidos a mejorar la situación de quienes se sienten solos y que deberán resolver empresas externas de desarrollo tecnológico. También se creará una tercera herramienta tecnológica para detectar y evaluar la soledad por parte del propio consorcio del proyecto Moai Labs.

La segunda fase se centra en el desarrollo tecnológico por parte de las empresas externas de los dos desafíos planteados en la etapa anterior, contando siempre con las evaluaciones intermedias de las personas mayores. De esta forma, se mejorará la adecuación de las soluciones basadas en tecnología innovadora a las necesidades, expectativas y deseos de las personas mayores que sufren la soledad no deseada. Además, los expertos del consorcio Moai Labs ayudarán a las empresas a llevar sus soluciones al mercado con éxito, a través de un Programa de Aceleración de la Comercialización.

La última fase del proyecto Moai Labs persigue pilotar las soluciones innovadoras creadas en la etapa anterior en entornos reales de vida y continuando con la aplicación de metodologías de co-creación y participación. De forma complementaria, se extraerán conclusiones del pilotaje, se evaluará el impacto y se pondrán en marcha acciones de transferencia de conocimiento para integrar los resultados y lecciones aprendidas en el proyecto en las políticas regionales, nacionales y europeas, en materia de lucha contra la soledad y el aislamiento social.

Creación de una base de datos de iniciativas y proyectos

Dentro de este programa, Moai Labs ha creado una base de datos de proyectos, un espacio para dar a conocer aquellas iniciativas que se han considerado como buenas prácticas por abordar la soledad y el aislamiento social, principalmente de las personas mayores, de forma innovadora aportando metodologías, herramientas o información de interés.

Además de a través del proyecto Moai Lab, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León trabaja para prevenir y combatir esta problemática social con la elaboración del Plan de Acción de Castilla y León contra la Soledad no Deseada y el Aislamiento Social, gracias al cual las personas mayores en situación de soledad no deseada tendrán derecho a prestaciones sociales específicas por esta situación, incluso aunque no tengan ninguna otra necesidad económica o social.