Una de las palabras que más he escuchado en el campo es “la sequía”, pocas veces la he escuchado en la ciudad. Debe ser porque, hasta ahora, la sequía era algo que afectaba, fundamentalmente, a las cosechas, a la producción agrícola o a la vegetación. Pero en estos tiempos secos que corren, la falta de agua empieza a ser un problema para la población en general, consecuentemente, empezamos a escucharla, también, en los ámbitos urbanos y de las Administraciones Públicas.

En la falta de agua intervienen los calores, y, los que estamos teniendo este verano son históricos. Julio ha sido el mes más caluroso en España desde que hay registros. Las sucesivas olas de calor que han afectado a la Península Ibérica e islas Baleares son las más intensas, las más extensas en territorio afectado y el segundo tramo de tiempo caluroso más largo de toda la serie histórica de la que disponemos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la temperatura media del mes de julio fue la más alta registrada en el país no solo en ese mes, sino en cualquier mes desde 1961 que hay registros. Además del calor, julio fue un mes muy seco. Las lluvias no llegaron a alcanzar la mitad de los valores normales. Parece que la huella del hombre en el cambio climático se está haciendo notar.

Esas altas temperaturas, que según las previsiones meteorológicas se prolongarán, al menos, hasta mediados de agosto, están acabando con los últimos glaciares de España y del sur de Europa. Los científicos dan por hecho de que en unos años desaparecerán. En 1850 había más de 50 glaciares en los Pirineo, hoy solo quedan 19. Se van cayendo a trozos y grandes bloques de hielo se deslizan ladera abajo en el Pirineo aragonés. La escasez de precipitaciones, la sequía, es patente este año. Para colmo, la poca nieve que queda no es blanca, el polvo y la arena llegados del Sáhara la ha cubierto, se ha vuelto marrón, lo que acelera la fusión de los glaciares.

El equipo de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cree que este año 2022, marca un punto de no retorno en el camino de desaparición de los glaciares citados, entre ellos, el de Monte Perdido que, si hasta hace poco parecía el más sano de todos, ahora piensan que podría desaparecer en 10 años. Lo anterior no es más que una muestra de las consecuencias de esta gran sequía. La realidad es que casi todos los glaciares de la Tierra están en franco retroceso. Es un fenómeno global, relacionado con el cambio climático y acelerado por unas temperaturas cada vez más elevadas y la escasez de lluvias.

La sequía se hace patente en España donde la reserva de agua ha caído al 39,2%, agravada en Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Navarra, Extremadura y Galicia. La sequía se generaliza y las restricciones al consumo de agua se imponen.

La agricultura sufre un doble azote, por un lado, las altas temperaturas y la fuerza con la que pega el sol, hace que las plantas se sequen y los frutos se quemen sin llegar a alcanzar una madurez aceptable, incluso aunque dispongan de abundante riego; por otro lado, la sequía lleva a los pozos y manantiales a su agotamiento, con lo que no se pueden hacer los riegos necesarios para evitar que se pierdan las cosechas. Si las lluvias no lo remedian, y parece que no lo harán a corto plazo, el regadío será el más afectado por la sequía, ya que el abastecimiento a la población tiene preferencia en el reparto del agua.

Según el Boletín Hidrológico Semanal del Ministerio de Transición Ecológica, los embalses almacenaban 21.996 hectómetros cúbicos de agua, 4.300 menos que hace un año por estas fechas y casi 11.000 menos que la media de los últimos 10 años. Se trata de la menor cantidad de agua embalsada por estas fechas en 27 años, desde que en 1995 los pantanos cayeron al 31,03% de su capacidad. Por supuesto que la principal causa de la sequía es la falta de lluvias, pero también contribuyen a ella la persistencia de temperaturas por encima de los 40º, la evaporación directa del agua y la evapotranspiración (evaporación de la humedad en suelo y plantas), el aumento de los regadíos y el incremento incesante de la demanda de agua para consumo humano, especialmente con España llena de turistas propios o de fuera. La sequía está llegando a zonas donde parecía impensable que el agua fuera a escasear, como es el norte de España: Galicia y el País Vasco.

Lamentablemente, no hay visos de que mejore la situación. Continuamos en verano, los calores seguirán y no parece que haya perspectivas de que llueva lo suficiente, a corto plazo, como para reactivar manantiales y pozos que se están secando y embalses que están bajo mínimos. Estos últimos están bajando su nivel a gran velocidad y alguno de ellos ya han entrado en una situación de vía muerta, sin poder utilizar la poca agua que les queda.

La situación empieza a ser grave. Ante la magnitud de la sequía en la que estamos inmersos, harían bien las autoridades y organismos competentes en tratar de concienciar a la población, sobre el uso responsable de los escasos recursos hídricos de los que disponemos y tomar medidas persistentes. La sequía origina catástrofes, los campesinos lo saben muy bien, por eso hablan tanto de ella. Sería bueno que las gentes de la ciudad hablaran también de la sequía y la tuvieran en cuenta. Pocas cosas generan tanta angustia y malestar social como los cortes de agua, debidos a la escasez de la misma por la sequía. Quien escribe los vivió en primera persona y les puedo asegurar que condicionan la vida en el pueblo, imagínense en la ciudad.

Les dejo “Entre dos aguas” y con Paco de Lucía:

https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s

Francisco Aguadero Fernández, 12 de agosto de 2022