Casañ: "Era importante ganar porque los jugadores venían atenazados del otro día"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante los medios tras el choque copero de su equipo frente al Santa Marta después de varias pruebas en los amistosos. También lo ha hecho Mario Amatria, técnico del cuadro del San Casto, que se ha mostrado orgulloso de sus chicos.

RAÚL CASAÑ

Sensaciones: "Ha sido un partido difícil contra un equipo que iba a hacerlo así. Hay que seguir compitiendo".

Alineación: "No se ha visto un once tipo. Irán entrenando más jugadores. Con lo que tenemos vamos a ir ajustando. Hay amistosos por delante. Hoy los chicos del B ya no han venido y había que ganar".

Olvidar lo de Alcorcón: "Era importante ganar porque los jugadores venían atenazados del otro día. Hemos jugado a tope los dos. El 0-1 es peligroso. En este campo cualquier acción puede penalizar".

Mejoría: "Vamos poco a poco mejorando en muchas facetas. Las sensaciones no son las mismas en el campo que en casa viendo todo tranquilo".

Cultural, rival en semis: "Es un escenario diferente el de la Cultural. Hay muchas cosas que cambiar y tenemos otros partidos antes".

MARIO AMATRIA

Valoración: "Teníamos la fe de poder hacerlo. Hemos peleado hasta el final. Podíamos contar con nuestra ocasión y no hemos sido hábiles para lograrlo".

Test: "Era un partido más, pero distinto. Los chavales van poco a poco y ojalá podamos seguir creciendo".

Lo mejor: "El esfuerzo que han hecho todos es de destacar. Los cambios me han demostrado que pueden jugar. Había varios juveniles. El gol nos ha faltado concentración. La plantilla está cerrada".