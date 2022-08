Galván Real y el evento musical del año en Alba de Tormes

Son ya varios los años que Alba de Tormes no goza de un gran concierto musical. No obstante, la espera acaba este año, y es que el próximo 14 de octubre, la Plaza de Toros de la villa ducal acogerá el concierto de Galván Real, un evento musical que ha despertado una gran expectación desde el primer momento y que a punto está de colgar el cartel de no hay entradas.

El artista valenciano, autor de éxitos como 'Tu velero', 'Amigos' o 'La Luna', algunos de ellos con más de treinta millones de reproducciones en YouTube, llegará a Alba de Tormes de la mano de El Búnker Producciones.

"Desde El Búnker Producciones queríamos hacer un gran concierto para las fiestas de Santa Teresa y apareció la opción de traer a este artista. No es fácil organizar un concierto de este tipo, pero hemos visto que a la gente le ha gustado y ha respondido agotando casi todas las entradas. Esto demuestra que si viene un artista que interesa, la gente irá a verle ", aseguran desde la promotora del concierto.

Tras el concierto de Galván Real, tendrá lugar una fiesta de Dj´s que prolongará la fiesta durante toda la noche.

Próximos eventos

Sin descuidar la organización del concierto de Galván Real programado para el 14 de octubre, desde El Búnker Producciones trabajan ya en próximos eventos para el año 2023.