Padilla, Del Río, Pereira y Jony lo tienen claro en el Salamanca UDS: "Este equipo está hecho para ascender directamente"

El Salamanca UDS ha presentado a otros cuatro de sus fichajes para la temporada 22/23. Así, Ángel Lozano, el director deportivo, ha estado arropando a Miguel del Río, Pereira, Jony y Padilla.

Ángel Lozano

Plaza en Segunda RFEF: "Es una opción que está ahí, pero los que tienen que tomar la decisión son los dueños. Entiendo que la cantidad aún es muy alta y si baja habrá más interesados. Ni me lo planteo ahora mismo porque no está dentro de mis competencias. Estamos centrados en jugar en Tercera División para poder subir directamente".

José Rodríguez: "La idea era verle, los informes médicos han sido perfectos y trabaja bien. Es un jugador que puede aportar y lo estamos valorando mucho. Si nos ponemos de acuerdo, nos gustaría contar con él. En pocas horas se puede dejar todo solucionado. Si llegamos a tiempo en todo, evidentemente podría jugar contra el Zamora en Copa RFEF".

Miguel del Río

Jugar en el Helmántico: "He tenido la suerte de jugar como rival y es un placer poder hacerlo como local. Hay ganas de disfrutar con la afición".

Mike, sub23: "No, no me veo indiscutible. Es un buen portero y estamos para sumar en todos los aspectos. El míster será el que decida cada fin de semana".

Pereira

Sensaciones: "Cuando llegué me acogieron muy bien, especialmente Benito y Amaro. Los nuevos hemos conectado bien. Hay piña".

El 'templo': "Pude jugar aquí el año pasado y es una suerte hacerlo en casa ahora. Queremos conectar con la gente. Siempre hay presión. Si todo va bien, mejor. Si no va bien, toca lidiar con ello".

90 minutos contra el Zamora: "Siempre estamos preparados, aunque nos pilla un poco mal. Vamos con ganas".

Jony

Posición en defensa: "Los últimos años he jugado más como lateral, pero dependiendo del equipo y el rival puedo hacerlo como central".

Plantilla: "Hay muy buen equipo. Son jugadores de categorías más altas. Este equipo está hecho para ascender directamente".

Marc Padilla

Presión: "Es nuestro trabajo y hay que gestionarlo".

Físico: "Nos hemos estado preparando. Nos viene bien para la pretemporada y los partidos".