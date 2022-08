El arte de descubrir

No queda duda de que cuando pensamos en las artes plásticas, solemos recibir antes una imagen nítida de obras afamadas, como la Mona Lisa, la Piedad de Miguel Ángel o la Catedral de Notre Dame, que de lo que más cerca tenemos de nosotros. Ese afán por lo lejano, lo que más aparece en las redes, muchas veces logra que el “arte autóctono” quede sepultado en el olvido, en ocasiones tras las gruesas puertas de una pequeña iglesia en un pueblo desangrándose poblacionalmente hablando. Aparte de sepultado, menospreciado por unos ojos que, si no ven claramente una autoría de renombre, rápidamente se entornan aburridos.

Yo prefiero la calma y la cercanía que ofrecen las iglesias de pueblo antes que el agobio de las salas del Louvre. Y es que, entre extensos campos dorados por la luz veraniega, se alzan triunfantes torres-campanario para recibirte con toda su fortaleza y sabiduría acumulada tras haber escuchado a cada generación. Hace poco, visité con mi familia la Iglesia de San Pedro en Mucientes, Valladolid, y comprobé que, efectivamente, no hace falta irse al British Museum para disfrutar del arte. Lo que por fuera parecía una austera y colosal iglesia, por dentro era una sorpresa para los sentidos. Te recibe un fulgurante retablo barroco, con su dorada y suntuosa elegancia, perfectamente encuadrado por las paredes y la bóveda de crucería. Allí, frente al retablo de San Pedro ideado por Pedro Correas, recibimos una magnífica clase de historia, historia del arte y de cultura popular dada por Gloria, que muy amablemente fue explicando cada rincón del lugar y respondiendo a nuestras dudas, haciendo amena y agradable nuestra visita en una infernal tarde de verano. La iglesia alberga destacables bienes patrimoniales que son el perfecto ejemplo para entender el arte sacro castellano y los tejemanejes reales del siglo XVI. La misma torre que te contempla se levantó sobre otra que escuchó las amenazas a Pedro López de Padilla para que retirase su apoyo a la Reina Juana I si no quería ser arrojado desde ella. En el brazo izquierdo del transepto, el retablo de San Cristóbal conjuga escultura y los tres tipos de relieve en una inigualable composición enmarcada por decoración renacentista y pequeñas sibilas mutiladas para satisfacer el deseo de cierto eclesiástico. Cerca de él, una doliente Virgen continúa con el bellísimo camino iconográfico de las Angustias de Valladolid y al que puede adscribirse nuestra Dolorosa de Felipe del Corral. Una escalera de caracol nos lleva al coro, con una pequeña colección de arte sacro entre los que se encuentran dos relicarios de una de las imposibles once mil vírgenes martirizadas junto a Santa Úrsula. Además, me llamó la atención una pequeña virgen de vestidor misteriosa y despojada tanto de sus ropas como de su bastidor y con sus delicadas manos entrelazadas, cabizbaja y de mirada triste, buscando, quizás, la ensoñación de una devoción extraviada.

Por todo esto, el verdadero arte se encuentra en saber mirar más allá de unos estrictos parámetros de fama. Nuestra España vaciada, con sus gentes y sus campos, es aquel valioso tesoro que debemos conservar a toda costa.

Un cordial agradecimiento a Gloria por su cercanía y bondad.