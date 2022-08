Belén Esteban echa un cable a Jesulín de Ubrique tras la graduación de su hija Andrea

Al margen de ser noticia por protagonizar este miércoles la portada de la revista Hola con María José Campanario para hacer balance de sus 20 años de matrimonio y hablar por primera vez sobre su tercer hijo en común, Hugo - que nació el pasado 7 de junio y al que por el momento han preferido no presentar públicamente - Jesulín de Ubrique está en el punto de mira por un motivo diferente.

Y es que según se ha publicado en diferentes medios de comunicación, el diestro no habría asistido a la graduación universitaria de la hija que tuvo con Belén Esteban, Andrea Janeiro, que tuvo lugar hace tan solo unos días en uno de los centros más exclusivos del Reino Unido, el Birmingham Metropolitan College, donde la joven ha cursado sus estudios de Comunicación Audiovisual.

Uno de los días más importantes en la vida de Andrea, de 23 años, del que nos enterábamos gracias a la colaboradora de 'Sálvame', que sin ocultar su orgullo por el logro de su hija, publicaba en sus redes sociales una imagen de su niña ataviada con la túnica y el birrete de graduación tras recibir su título. "Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña. Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros. Qué orgullosos estamos de ti, hija" compartía con sus seguidores una Belén pletórica.

Volviendo a Jesulín, se comenta que el diestro justificó su ausencia en este momento único para Andrea - con la que actualmente mantiene una relación muy cercana después de años distanciado - argumentando que le era imposible desplazarse al Reino Unido porque tenía que echar una mano con el bebé a María José.

SUS PALABRAS

Una información que Belén Esteban, molesta, no ha tardado en negara través de un storie compartido en su cuenta de Instagram: "Están dando una noticia en televisión y medios digitales que no es verdad".

Un desmentido a medias, puesto que la 'princesa del pueblo' no aclara si lo que es falso es que Jesulín no acudiese a la graduación o si, por el contrario, es mentira que se excusase con Andrea diciéndole que no podía ir porque tenía que cuidar de su hijo recién nacido.

Por el momento Belén guarda silencio, tras este desmentido ha publicado una imagen con su madre Carmen Menéndez en Inglaterra, dejando claro que la orgullosa abuela de su hija tampoco se quiso perder la graduación, insistiendo en que fue "un día muy feliz para toda la familia". ¿Casualidad o no?