Otros conceptos de familia

Vivimos momentos de transformaciones radicales, que afectan a todos los ámbitos de la vida y, no cabe duda que, estos cambios generan incertidumbre, conflictos o sospechas reales o hipotéticas. Por ello se exige, de las personas, estamentos y instituciones nuevas y rápidas respuestas de adaptación para afrontar con sosiego, armonía, eficacia y éxito, las demandas sociales, formas de vida, conceptos de familia, así como las exigentes expectativas de futuro.

Tiene que ver esta introducción, con la manifestación que semanas atrás se celebró en Madrid, (día del orgullo) y que ha venido celebrándose cada año,- con los exceptos años pandémicos -y que no es la primera vez que se suscitan ciertas polémicas, que desembocan en refriega política, toda vez que a la parte más derecha del país, no simpatiza con estas manifestaciones, menos aun cuando se enarbolan banderas, entusiasmos, y se establece un recorrido reivindicativo por el centro de la ciudad, donde se reclaman y dan suelta a formas y conceptos de vida que nada tienen que ver con las formas tradicionales, donde esta se respeta, pero que ha quedado superada, y ahora se abordan otras que se alejan de la familia tradicional y la institución matrimonial, pero a tenor de algunas declaraciones hechas, tanto a manifestantes, como a representantes de la iglesia y políticos que secundaron la protesta, detrás de esto se escondía la negativa en aceptar la Ley votada y aprobada en el parlamento, que recoge a parejas homosexuales, transexuales y otros colectivos, con el fin de que estas puedan contraer matrimonio civil y participar de los mismos derechos y obligaciones que la familia tradicional. La muletilla en que basaban sus argumentos, era que, con este paso, el gobierno actual permitía el resquebrajamiento de las columnas que soportan el núcleo familiar. Este fue siempre el argumento más conservador, puesto de relieve.

No seré yo, quien entre en cuestiones semánticas, de sí el vocablo matrimonio es o no el adecuado para la unión de personas del mismo sexo, ni tampoco que estas parejas puedan o no adoptar hijos. Si entrare, sin embargo, a refrescar la memoria, (esa que en esta España de nuestras entretelas ignoramos con interesada frecuencia). La ley del divorcio que, en 1981, - conocida como Ley de Fernández Ordoñez -, y, que fue publicada el día de San Fermín en el Boletín Oficial. No fue nada fácil. La Iglesia. La España conservadora y los democristianos del partido, estaban contra el texto. Sobre todo, contra él artículo que autorizaba el divorcio, de acuerdo entre las partes. Aquello, causo tanta conmoción o más que ahora. Muchos se echaron las manos a la cabeza, y, a no pocos les parecía, que este País se convertiría en Sodoma Y Gomorra.

¡No paso nada! Nos adaptamos perfectamente. Y lo que hoy es una obviedad – separarse mutuamente cuando se desee -, les parecía entonces a los “guardianes y salvadores” de la familia una temeridad, y a otros un “barbecho” inmoral y anticristiano. Tal fue así, que el Cardenal Primado de Toledo, Marcelo González veto a Ordoñez como ministro de justicia, para presidir una procesión de Corpus. Tal como hoy la iglesia mantiene sus desplantes, y tal como hoy la iglesia no esta entrenada en su separación del poder civil. La única separación familiarizada de la iglesia, era la anulación del vinculo, o lo que otros llamaban divorcios de lujo, donde tan solo al alcance de celebres ricos que mangoneaban en los tribunales... Las pancartas feministas ante la Nunciatura decían “¡Los curas ya tienen divorcio, pero lo llaman nulidades!”. Por Madrid llegaban obispos de otros países, americanos o centroafricanos, recogían las peticiones de anulación para darles tramite en sus países. El dinero que obtenían lo entregaban a la comunidad, para alimentos o escuelas. Por el contrario, dos millones de españoles, estaban separados de hecho y sufriendo su irregularidad, sabiendo que el 80% de la población, entre ellos los católicos se declaraban a favor del divorcio. Lo que hizo la U.C.D a través de la iniciativa socialdemócrata, fue cumplir con un deber de justicia social, al igual que se hizo con la ley del aborto. Prácticamente lo mismo que, se hace ahora con esta nueva, para parejas homosexuales, con el fin de adaptarlas a una realidad social, y que vulneraba sus derechos constitucionales.

Quienes, en aquellos años, pronosticaron, que la llave del divorcio, iba a embarrancar o dejar al pairo a la familia, se equivocaron. Hoy hay más de 300.000 divorcios al año, y tanto las instituciones, como la iglesia y la sociedad en si misma, lo han asumido con la más absoluta normalidad y todos han rubricado una ley que ahora se adapta nuevamente a los tiempos. La familia española no se va a desmoronar por el concepto de (matrimonio homosexual, u otros colectivos) No, la familia española seguirá siendo el soporte y el baluarte de este País... Al tiempo. -

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerias