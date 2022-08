Javier Rico, periodista especializado en el medio ambiente y el desarrollo rural :“La ‘España vaciada’ es, en realidad, la ‘España desatendida’”

Este viernes el Hotel Rural ‘Mansío de la Plata” ha sido el escenario para la presentación del libro “Guía de la España Rural: Propuestas mes a mes”, que lleva la firma del periodista Javier Rico. Ante un público expectante que llenó el salón, el autor desgranó que se oculta en esta publicación.

Tanto hablamos de la ‘España vaciada’ que puede que alguien se sorprenda que hayas editado un libro lleno de propuestas para cada mes del año

Ese es el quid de la cuestión. No hay una ‘España vaciada” realmente lo que está es desatendida, sobre todo en cuanto a servicios, pero en realidad esta llena: de un rico patrimonio, de personas que viven y cuidan ese patrimonio tanto cultural como natural.

¿Cómo acabas realizando la presentación de este nuevo trabajo, si no me equivoco la numero 20, aquí en Peñacaballera?

Pues porque mi padre y mi madre son de este municipio. Por tanto, era inevitable que esto ocurriera: este fue el pueblo de verano de mi infancia, mi adolescencia y lo llevo muy metido en mi piel y mi corazón. Como bien dices, ya llevo varias presentaciones en esta gira, cuya primera parte tenia que acabar en mi patria chica, en Peñacaballera.

¿Qué va a encontrar el lector en esta guía?

Sobre todo, a muchas personas ¿Por qué digo esto? Pues porque mas allá de los paisajes como el valle del Tormes, las arribes del Duero o la sierra de Béjar, de los cuales se ha escrito mucho y yo quería poner en valor a las personas que viven en esas zonas y lo hacen único. Por ejemplo, una quesería, un obrador de mermelada, un hotel rural, una torre medieval restaurada, astroturismo… diferentes iniciativas y propuestas que dinamizan el entorno y que detrás de ellos hay familias y personas que han apostado por las zonas rurales y que merece la pena conocer y charlar con ellas cuando visitemos estos lugares: saber porque siguen aquí, conocer su historia y darles la importancia de trasmitir sus valores a los viajeros y estrechar lazos.

Pero igual de importante los servicios que estos habitantes reclaman y que permiten seguir viviendo en ellos

Justo a eso llamo yo la “España desatendida”. Cuando realizando este gua me identificaba como periodista siempre me decían “tienes que hablar de lo que nos falta” y te digo algunos ejemplos; coches de línea que han dejado de pasar, consultorios médicos casi sin servicio, colegios a punto de cerrar porque no hay niños…Los políticos tienen que aprender de une vez que el dinero que requieren estas infraestructuras de las zonas rurales no es son gasto, si no una inversión que permite que la vida siga en ellas.