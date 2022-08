¿Y cuándo va a poder jugar Unionistas en el Reina Sofía?

El paso del césped artificial al natural en el Reina Sofía ha dado mucho de qué hablar en este 2022, pero cada vez está más cerca de verse la luz al final de un túnel muy oscuro y que ha dejado muchas preguntas en el aire a lo largo de los meses. Así, en medio de todo este proceso hay una persona muy importante y no es otra que Alberto Matías, que trabaja en la empresa Hermaflor y es el encargado de poner el pasto del estadio.

Por ello, él mismo ha explicado a este medio de comunicación cómo marcha todo por ahora: “Sembramos el día 12 de julio y va bastante bien a pesar de las altas temperaturas. No podemos cantar victoria porque es un poco pronto, pero no marcha mal la cosa. Contábamos con el calor y es un año raro para todos porque vamos de ola en ola. No es algo que nos compliqué la vida en exceso, porque no podemos controlarlo, pero hubiera estado bien que no hiciera tanto calor”.

Por otro lado, la persona que ha cuidado del tapete del Estadio Helmántico ha indicado que “le estamos haciendo un seguimiento todos los días para que no haya ningún hongo o anomalía que pueda retrasar el inicio de la competición. Ahora mismo toca dejar al césped tranquilo y que se siga haciendo fuerte para que crezca. En 7, 10 o 20 días tendremos que empezar a asentarlo y segarlo, aunque eso no los va a marcar él”.

Sin embargo, la gente se encuentra expectante de conocer la fecha en la que se podría vivir el primer encuentro de Unionistas como local, por lo que Alberto Matías responde lo siguiente: “Es difícil saber eso. Puede que todo se dé muy bien y que se acelere en agosto. Si eso pasa, imaginemos que se puede jugar el primero… pero no hay una respuesta para ello ahora. El inicio de Liga en casa sería el 4 de septiembre y es complicado ver cómo estaremos en esa fecha”.

Además, el hombre que cuenta con todas las miradas puestas en él a la hora de cuidar el terreno de juego ha contado que “el inicio de la obra fue de locos, luego ya se calmó todo porque la gente se fue de vacaciones y hemos estado más tranquilos (ríe), pero el club no me está presionando en exceso. Yo he intentado correr todo lo que he podido para llegar cuanto antes. El césped es un ser vivo y tiene su proceso. Si yo estoy allí 20 horas al día no va a crecer más por ello. Habrá días mejores y peores según el clima. Nosotros le daremos todos los medios para que prospere”.

Entre tanto, otro de los temas candentes es el del mantenimiento y los entrenamientos de los primeros equipos de Unionistas y el Monterrey: “Hay que hacerle un seguimiento casi diario y tener un buen control de riego, aunque luego en invierno cambia. También hay que estar al loro con los entrenamientos y es posible que haya que resembrar en algunas zonas por el inicio de la competición. Hay que tratarlo de muchas formas y toca estar encima de él. Todo depende de la cantidad de partidos que haya, de si son en el mismo fin de semana o no… y también importa el tipo de invierno que tengamos. Este año tenemos el contratiempo de que es una planta muy joven e igual no le viene bien el exceso de pisoteo. Veremos hasta dónde podemos llegar con la cantidad de entrenos”.

Por último, el experto en la materia ha confesado que “tengo muchas ganas de ver el campo acabado y me gustaría llegar a ello lo antes posible. Estamos hechos para esto y quiero ver las formas, las siegas y cómo coge más fuerza. Ahora toca ir despacio”. En definitiva, lo que determina la realidad es que el Reina Sofía avanza con paso firme hacia la 22/23.