Última oportunidad para disfrutar de la obra 'Elio' en el Patio Chico

Este viernes en el Patio Chico (21 horas), última oportunidad para disfrutar de la obra 'Elio', una producción de la compañía salmantina Intrussión Teatro, escrita y dirigida por Roberto García Encinas e interpretada por Esther Nácar, Raquel Barbero, Bruno García Vicente y Roberto García Encinas.

Son tiempos convulsos, tiempos en los que la comunicación entre pueblos, entre seres humanos, se convierte en una ardua y dura tarea. En realidad no son tiempos tan diferentes a los de hace quinientos años, únicamente han cambiado los contextos, los soportes, pero la comunicación entre la raza humana siempre ha sido algo difícil. Elio Antonio de Nebrija fue consciente de ello y, como un aventurero de la palabra, tuvo la brillante idea de unificar una lengua romance en una tarea que reflejó en su gramática. Con ello, no solo consiguió darle unas bases teóricas, lingüísticas y gramaticales a la lengua, sino que logró la unificación del territorio español en una lengua única que fue exportada a América en el momento en el que recién se acababa de descubrir el nuevo mundo. Con una estética y una dramaturgia actual, pero con guiños al siglo XV nos encontramos ante un Elio que debe convencer a una Reina Católica más pendiente de los propios conflictos bélicos y económicos y que, en un primer momento, no es consciente de que Nebrija le está ofreciendo una de las armas más poderosas para la unificación de los pueblos: el lenguaje.

Este espectáculo forma parte de la programación que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Salamanca con motivo del V Centenario de la muerte de Nebrija. La entrada es libre hasta completar el aforo y cuenta con intérprete de lenguaje de signos.

Programación musical

El sábado, en los Jardines de Santo Domingo, cita musical con el concierto de Khorde, un grupo que interpreta un estilo que transita entre el jazz contemporáneo, la música de cámara y el folklore, utilizando cuerdas, voz y percusión, y abriendo espacios para la improvisación.

La cantante y compositora Aurora Arteaga empieza a trabajar en esta idea en Nueva York, reuniendo un cuarteto de cuerdas clásico y un trío de jazz en 2016, y arreglando sus composiciones a medio camino entre los dos lenguajes. Posteriormente, Aurora se establece en Madrid y retoma el proyecto con grandes músicos de la escena ibérica grabando parte del repertorio.

La propuesta sonora de Khorde mezcla los arreglos y composiciones de Aurora y la riqueza de texturas y timbres del quinteto de cuerda, interactuando con la voz y la percusión en todos sus matices.

Será a las diez y media de la noche y la entrada es libre hasta completar el aforo.