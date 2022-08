5 señales de que necesitas reemplazar tus audífonos

odas las personas que utilizan audífonos están de acuerdo que un audífono supone un cambio muy positivo para ellas. Y es que el oído es uno de los sentidos más importantes y para comunicarnos en el día a día resulta vital poder escuchar, especialmente si es algo que ha ido a peor con el paso del tiempo. Sin embargo, puede que hayas experimentado cambios o hayas notado un empeoramiento en la calidad auditiva. Si este es tu caso, vamos a ver en qué ocasiones es necesario reemplazarlos y comprar unos nuevos audífonos baratos que hagan que vuelvas a oír de maravilla.

Tu audición no es la misma que antes

Si poco a poco vas notando que te cuesta entender más a la gente o que necesitas aumentar el volumen del televisor, puede ser que sea porque tu nivel de audición haya cambiado. En ese caso, deberás ir a un audiólogo para que te revise el oído y determine si es hora de cambiar tus audífonos.

Tus audífonos se han desajustado o se han estropeado

En este caso, al no estar en perfectas condiciones, está claro que hay que comprar unos nuevos, ya que emplear los antiguos solo provocará que te sientas incómodo. Normalmente, estos se desgastan por la humedad y la cera del oído, además del uso diario y suelen durar aproximadamente unos cinco años.

Hay audífonos mejores en el mercado

Aunque los audífonos no son iguales a otras tecnologías y no pasa nada por no cambiarlos cada año, es cierto que salen nuevos productos más o menos entre tres y cinco años con nuevas características que facilitan el día a día de los usuarios de estos. Por eso, si deseas tener incorporadas las últimas novedades y funcionalidades del mercado en tu audífono, deberás adquirir uno nuevo.

No te resultan cómodos

Los audífonos están pensados para mejorar la calidad de vida de la persona que los lleva, no para hacerla más incómoda. Por ello, si notas molestias, por ejemplo, de que el tamaño es muy grande o de que el modelo no te gusta o te resulta demasiado desactualizado o desfasado, no dudes en comprar unos nuevos que se ajusten a tus necesidades.

Ha cambiado tu forma de vida

Esto puede ocurrir por diversas causas. Las primeras pueden ser por enfermedades que ahora padeces o se han agravado como la artritis o el Parkinson, con las que utilizar audífonos pequeños puede ser una pesadilla. O también es posible que antes hicieras antes más vida interna y ahora al salir a la montaña o a pasear necesitas unos que eliminen el ruido del viento y cualquier otro sonido de fondo. En ambas ocasiones, tendrás que escoger un modelo que se adapte a tus necesidades.

Lo más importante es escoger un modelo que contenga las características y funcionalidades que se deseen, además de tener en cuenta otros aspectos como su calidad, su precio y por supuesto la sencillez de uso, ya que es un producto que se emplea en el día a día.