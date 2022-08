Arrimadas: "Sánchez pide a los españoles un esfuerzo sin precedentes mientras coge el Falcon para ir al supermercado"

"No he visto ningún esfuerzo por parte de Pedro Sánchez más allá de quitarse la corbata un cuarto de hora", ha apuntado

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pida a los españoles un esfuerzo "sin precedentes" en materia de ahorro energético, "mientras coge el Falcon para ir al supermercado".

Arrimadas participa este jueves en Palma en un acto con miembros de la formación en Baleares y, en declaraciones a los medios, ha pedido que las medidas de ahorro energético vayan acompañadas de "adelgazamiento de la administración y del desenchufe de los chiringuitos".

"No he visto ningún esfuerzo por parte de Pedro Sánchez más allá de quitarse la corbata un cuarto de hora", ha apuntado. Arrimadas ha rechazado apoyar expresamente las medidas de ahorro porque, ha argumentado, "no están hechas para que las apoye la oposición sino para pasar el trámite".

La presidenta de la formación liberal ha expresado al mismo tiempo su apuesta por la energía nuclear. "No solo hay que hablar de cómo ahorrar energía sino de cómo generarla, como están haciendo otros gobiernos como el alemán con la nuclear incluso con los verdes dentro del gobierno", ha añadido.