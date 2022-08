Raúl Casañ: “Quiero que se vea un Unionistas que compita contra todos. Por presupuesto seguramente estemos los últimos”

Raúl Casañ es el nuevo entrenador de Unionistas. A sus 45 años de edad, el valenciano ha decidido tomar las riendas del equipo con mayor categoría de toda la provincia charra y buscará triunfar en un club que ha rozado el playoff de ascenso a Segunda División en las últimas dos campañas. Ante ello, SALAMANCArtv AL DÍA le ha entrevistado en medio de la pretemporada, ya que en este mes comenzará la Liga.

PREGUNTA: ¿Qué sensaciones estás teniendo en tus primeras semanas como técnico en Unionistas?

RESPUESTA: Vamos a poco a poco. Tenemos que acabar de confeccionar la plantilla. Tengo mucha ilusión y ganas de trabajar para ir mejorando día a día.

P: ¿En qué punto se encuentra el equipo en este mes de agosto?

R: Las primeras semanas son de mucho trabajo físico y hay que meterle caña a los jugadores. Es el momento en el que se cargan las pilas y el depósito para lo que es la temporada como tal.

P: Siempre se habla mucho del estado físico de los jugadores tras las vacaciones, ¿cómo han llegado los tuyos?

R: Hay de todo un poco porque existe gente que se cuida un poco más y otra que alarga las vacaciones, pero casi todos los jugadores tienen una serie de ventajas que antes no había. Suelen cuidar más el aspecto físico.

P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del club y la ciudad?

R: El club tiene mucha repercusión a nivel social en la ciudad. Es algo muy bonito y que se ve día a día. En otros sitios no lo hay y es positivo para el jugador. Con el cuerpo técnico va todo muy bien y controlan de lo suyo.

P: ¿Cómo quieres jugar este curso?

R: Quiero que se vea un equipo que compita contra todos y físicamente debemos estar muy bien. Tenemos que tener tres o cuatro cositas de lo que es Unionistas: un equipo humilde, trabajador, que no se rinde y que siempre planta cara en todos los partidos.

P: ¿El 4-4-2 va a ser el sistema que vayas a utilizar?

R: No soy mucho de sistemas ni de pensar en ello. En el momento en el que el árbitro pita, todo cambia ya. Si juegas con dos puntas es distinto a si el segundo delantero es más un centrocampista. Tenemos que contar con dos futbolistas por posición y el sistema irá variando en función de lo que necesitemos.

P: ¿Qué es lo que falta para fichar?

R: Estamos buscando. Encontraremos jugadores y también hay que reforzar la defensa. Estoy contento con lo que hay, especialmente por la predisposición que tienen para trabajar ante lo que viene.

P: ¿Cómo ves a los rivales del grupo?

R: Por presupuesto seguramente estemos los últimos. No hay que excusarse. Hay equipos muy poderosos y con jugadores de mucha calidad. El grupo es fuerte, pero debemos estar preocupados por nosotros mismos.

P: El Reina Sofía va cogiendo color, ¿qué tal ha sido la primera toma de contacto?

R: Tengo ganas de pisarlo y poder ir allí. Quiero trabajar en el campo que vamos a estar todo el año. Estamos entrenando en el Vicente del Bosque, que está bien… pero todos queremos estar en el sitio en el que competiremos. Para principios de septiembre lo tendremos todo acabado si va bien la cosa. ¿Los entrenamientos allí? Iremos alternando, aunque buscaremos hacerlo en el nuestro… pero siempre que se pueda para no destrozar el césped. Si no, iremos a Las Pistas, al Anexo o al campo que nos faciliten. Eso no es problema.

P: ¿Crees que se va a poder jugar la primera jornada como local en septiembre?

R: Estamos a la espera. A ver cuándo termina el campo y si se puede jugar contra el Linares en casa. Veremos cómo marcha todo para entonces.

P: ¿Qué planes tienes con la cantera?

R: Hay jugadores muy interesantes y con ganas. Va a depender de ellos y de que hagan las cosas bien para disputarle el puesto a los de la primera plantilla. Me gusta trabajar con gente joven.

P: ¿Cuál es el mensaje que le mandas a la afición?

R: Llevo poco tiempo en la ciudad y hace mucho calor, por lo que no he podido ver mucho aún (ríe)… pero sí que he notado el apoyo de la gente, especialmente contra el Valladolid. Están volcados, son un factor clave y si la afición te anima es un plus más para motivarte.