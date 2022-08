El Cupón Diario de la ONCE reparte 70.000 en Candelario

La ONCE ha repartido 70.000 euros en Candelario, correspondiente a 2 cupones del sorteo del día 2 de agosto, vendido a través de Terminal de Punto de Venta (TPV) y en la modalidad de Bono Cupón Electrónico. El vendedor de la ONCE, José María MARTIN OLIVIA, es quien ha llevado la ilusión y la suerte, desde su ruta de venta de Candelario. El trabajador de referencia viene ejerciendo la venta de los productos ONCE desde mayo de 1988.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.

Recordar a los clientes que ya está a la venta en EXTRA DE VERANO DE LA ONCE, con un primer premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie, y 10 premios adicionales de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales.