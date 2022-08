La exitosa exposición 'Dalí y la Divina Comedia' se prolonga hasta el 11 de septiembre

La exposición temporal 'Dalí y la Divina Comedia', inaugurada en el Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis de Salamanca en marzo ya ha sido visitada por más de 60.000 personas, el 47% procedente de otros países. La institución ha decidido prorrogarla hasta el 11 de septiembre de 2022, debido a la alta demanda de público y grupos especializados que han solicitado al Museo nuevas visitas a la muestra. De esta manera, salmantinos y turistas podrán disfrutarla con horario ininterrumpido cada día entre las 11:00 y las 20:00 horas.

El 53% de todos los visitantes que ya han visitado la exposición desde marzo procedieron de ámbito nacional y el 47% restante, de otros países, destacando entre ellos los estadounidenses (5.903), franceses (4.965), portugueses (3.232), ingleses (2.960), alemanes (1.755), checos (1.542) e italianos (1.373). Por su parte y ya en el caso de los salmantinos, la cifra ascendió a 6.117 personas y en cuanto a otras provincias españolas, destaca la procedencia de madrileños (7.292), barceloneses (1.102), valencianos (992), vallisoletanos (851) y leoneses (602).

Todos ellos ya se han sumergido en el prodigioso viaje a través de 'La Divina Comedia' de Dante desde la mirada surrealista de Salvador Dalí, quien creó las cien xilografías que los visitantes podrán seguir descubriendo en el Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis de Salamanca hasta el 11 de septiembre de 2022. Quienes se acerquen también lo harán a la magnífica selección de los grabados de Dalí (1904-1989), uno de los grandes pintores surrealistas y de los máximos exponentes de este movimiento. Esta muestra permite adentrarse en el particular mundo de uno de los artistas más universales del siglo pasado y vivir el mundo único y cargado de imágenes oníricas que desarrolló en su faceta como ilustrador.

En esta serie de 'La Divina Comedia', Dalí dota de imágenes a la obra escrita por Dante Alighieri, poeta y político considerado el padre del idioma italiano. Dante creó un patrón lingüístico al que bautizó como “toscano”. Es célebre además por escribir desde el exilio una de las obras cumbre de la literatura, 'La Divina Comedia'. Esta obra no solo es una de las que revolucionó la literatura, ya que además Dante la escribió con una intención: es un ajuste de cuentas con aquellos que le condenaron injustamente en un juicio por el que tuvo que exiliarse y dejar su Florencia natal.

A través de un centenar de obras, Dalí, uno de los padres del Surrealismo, nos lleva al Paraíso, el Purgatorio y el Infierno. Dedicó 33 obras a cada uno de estos tres cantos del poema y una más para la introducción, alcanzando así el centenar. Esta serie de xilografías surge como un encargo del gobierno italiano con motivo del 700 aniversario en 1965 del nacimiento de Dante Alighieri (Florencia, c. 29 de mayo de 1265 - Rávena, 14 de septiembre de 1321), algo que suscitó una gran polémica en Italia, ya que el artista seleccionado no era italiano. Finalmente, el gobierno decidió prescindir de los servicios de Dalí, algo que no le impidió continuar con el trabajo que ya había comenzado. Trabajó cinco años para dibujar un centenar de acuarelas y supervisó el proceso de transferirlas a las planchas de xilografía que fueron talladas a mano.

El recorrido expositivo se distribuye en tres zonas dedicadas a los cantos del poema: el infierno, el purgatorio y el paraíso. De esta manera, el visitante se transporta dentro del mundo Dantesco realizando el camino que Dante recorrió con Virgilio desde la visión surrealista de Dalí. En esta exposición, tendremos la oportunidad de adentrarnos en su particular mundo, cargado de imágenes oníricas gracias a su faceta como ilustrador. Es precisamente a partir de los años treinta cuando en la obra de Dalí empiezan a tomar importancia las ilustraciones.

El surrealismo suponía la exaltación del arte de lo irracional, de la importancia del subconsciente, de los sentimientos e imágenes reprimidos y en especial de los sueños. Este artista demostró a través de sus creaciones un afán de superar y transgredir la razón occidental a través de la liberación de las energías reprimidas del inconsciente, entendiendo la pintura como una forma de soñar, parando esos sueños en instantes pictóricos eternos para que los demás disfrutasen de ellos.

El profundo conocimiento que tiene Dalí de la obra de Dante unido a algunos referentes de maestros del Renacimiento y del Barroco hacen que esta serie de Dalí sea una de las obras ilustradas más importantes del siglo pasado, donde además destaca la importancia de la visión surrealista del artista. 'La Divina Comedia' ha sido ilustrada por grandes maestros como Botticelli, Delacroix, Gustave Doré y más recientemente por Miquel Barceló.