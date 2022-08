Fernando Alonso abandonará Alpine a final de temporada y ya tiene nuevo equipo

Sorpresa mayúscula en el paddock de la Fórmula 1. Fernando Alonso parará de correr en Alpine a finales de 2022 y ya ha firmado por Aston Martin, su nuevo equipo. De este modo, el piloto español dejará atrás 'El Plan' de triunfar con la escudería francesa y buscará retos diferentes tras cumplir 41 años de edad recientemente.

Así, el asturiano ocupará el puesto de un Sebastian Vettel que ha anunciado su retirada antes del Gran Premio de Hungría, por lo que su compañero de equipo ahora mismo sería Lance Stroll. Además, el bicampeón del mundo ha acordado fichar por varias temporadas.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.

We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Tap below to read more. ?#WeClimbTogether