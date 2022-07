O meu pássaro azul

Inspiro-me em Charles Bukowski e no seu poema que nos fala do pássaro azul que está no seu coração e que quer sair mas ele não deixa. É demasiado duro com ele. Deixando-o sair apenas à noite quando os outros estão a dormir. Todos temos pássaros azuis que moram nos nossos corações. E talvez sejamos tão duros como Bukowski na medida em que não os deixamos sair de nós. Permitimos apenas que respirem um pouco não morrerem. Os pássaros azuis têm, como se sabe, uma dimensão espiritual. Representam a felicidade e o prazer. São a expressão de tudo o que é positivo. Sonhar com eles é um bom sinal. Nem todos sonhamos com eles apesar de morarem nos nossos corações. Como os trazemos aprisionados talvez por causa da excessiva felicidade de que temos medo, vamos libertando as suas asas aos poucos para que os seus voos sejam circunscritos a uma certa geografia da intimidade. Eles são nossos. Gostamos deles e de os ver voar. Mas temos muito medo de os perder, como a felicidade que nunca acontece em excesso porque não deixamos que o pássaro azul que mora dentro de nós voe a todas as horas para as geografias que entender. A felicidade só existe na plenitude da liberdade. Não pode existir em clausuras nem em gaiolas mesmo que sejam dentro do nosso coração. Tal como nos diz o poeta Rubem Alves os “ homens e os pássaros têm sonhos comuns. Sonham com o voo e com a imensidão do céu azul. “ Se quisermos ser felizes temos que ser livres. Para isso temos que abrir as janelas do nosso coração para que o pássaro azul que lá mora voe sem limites e para onde quiser. Pedimos apenas que regresse, mesmo que seja só quando entender, e que nos traga a felicidade das coisas simples e complexas que nos enchem o coração de amor e que fazem de nós quem somos. Não tenhamos medo de abrir o coração, apreciando a beleza do voo do pássaro azul que mora nele. E mesmo sendo nosso devemos deixar de ser tão duros para que ele seja sempre livre para partir e voltar, sempre que quiser, para nos amar em absoluta liberdade.