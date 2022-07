‘Artis momentum’ abre sus puertas con 80 obras de arte de los siglos XVI y XVII

La exposición ‘Teresa de Jesús: Mujer, Santa, Doctora’ cuenta desde hoy con un nuevo expositivo que alberga 80 nuevas obras de arte, por lo que son casi 200 piezas las que conforman esta muestra organizada por el Ayuntamiento de Alba de Tormes y la orden de los Carmelitas Descalzos, cuando se cumple el IV centenario de la canonización de la santa y el primero desde que el Estudio salmantino le concedió el doctorado ‘Honoris causa”.

El nuevo apartado, denominado ‘Artis Momentum’, se encuentra en el claustro del convento de San Juan de la Cruz incluyendo piezas artística de pintura y escultura de los siglos XVI y XVII principalmente, obras que coincidieron en el tiempo con la vida de Santa Terersa y su canonización. Entre las obras de arte se incluyen la de afamados artistas del momento como Luca Giordano, Francisco Ricci, Valdés Leal, Alonso Cano, Sassoferrato, Giovanni Battista Beinaschi, Miguel de Villalpando y Giovanni Battista Gaulli.

Al acto de inauguración acudieron diferentes autoridades municipales y provinciales. Entre ellos se encontraban Gonzalo Santonja, consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y también Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, acompañada de varios concejales del Partido Popular. También acudió al actor Víctor González, diputado de Salamanca en el Congreso por Vox y Jesús de San Antonio, diputado provincial en Salamanca por el grupo Ciudadanos.

“Se trata de una ampliación importante, lo próximo será el catalogo de la exposición que estará formado por dos tomos de 900 páginas, con artículos, fichas técnicas y fotografías de cada pieza”, explicó Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y Salamanca.

Amplia colaboración institucional, empresarial y particular

Gonzalo Santonja, consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, no quiso perderse la inauguración de ‘Artis Momentum, alabó la muestra y se mostró crítico sobre una celebración que estaba pasando desapercibida. “Agradecido como español porque no podría pasar sobre el vacío el IV Centenario de la canonización de Santa Teresa, no se había estado a la altura y el padre Miguel Ángel con un esfuerzo teresiano ha obrado esta maravilla. Cuenten todos incondicionalmente con mi colaboración”, detalló Santoja.

Por su parte, la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, expresó su agradecimiento a la comunidad carmelitana por velar el sepulcro de Santa Teresa y por el trabajo realizado por Miguel Ángel González como comisario de la exposición. “También creo que se ha hecho un esfuerzo económico desde la Junta, desde la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Alba de Tormes, pero no olvidemos a todos los colaboradores que están en el cartel y aquellos que sin estar también colaboran ayudando con su trabajo y donativos. Muchas gracias en nombre de la villa de Alba de Tormes”, explicó la alcaldesa.

Por último, Bernardito Auza, Nuncio Apostólico del Papa Francisco en España, subrayó la importancia de una exposición “cuya belleza, cuyas piezas, hacen mostrar la santidad y la bondad a través del arte”