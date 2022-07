¿Qué hacer si te roban o pierdes la tarjeta de crédito?: los pasos a seguir

¿Has perdido o te han robado tu tarjeta de crédito y la han usado de manera fraudulenta? Según establece la normativa, la responsabilidad del usuario por uso fraudulento de su tarjeta está limitada: el límite máximo de responsabilidad para el usuario es de solo 50 euros. Por lo tanto, el banco deberá devolver al titular de la tarjeta las cantidades que excedan de dicho límite.

OCU explica qué hacer si has perdido o te han robado tus tarjetas o has recibido un cargo por una compra que tu no has hecho.

Comunicar el robo, pérdida o uso fraudulento de la tarjeta

Antes de nada, se debe comunicar la incidencia a la entidad lo antes posible para que procedan a bloquear las tarjetas afectadas. Todas las entidades emisoras de tarjetas disponen de teléfonos en los que comunicar dichas incidencias y que funcionan durante las 24 horas. En muchos casos también podrás bloquear directamente tus tarjetas a través de las aplicaciones móviles de las entidades emisoras.

La normativa establece la obligación de comunicar sin demora injustificada, en cuanto se tenga conocimiento que se ha producido una operación de pago no autorizada.

Presentar una denuncia en la policía

Si se trata de un caso de robo o si has sido víctima de operaciones fraudulentas utilizando los datos de tu tarjeta, presenta una denuncia en la policía o en la guardia civil. Esa denuncia servirá para que la policía pueda iniciar la investigación de los hechos, y también es una prueba. Además, en muchas entidades te pedirán presentar una copia de la denuncia cuando hagas la reclamación.

Reclamar al emisor de tu tarjeta

El siguiente paso será reclamar la devolución de los cargos. Para ello muchas entidades disponen de un formulario de reclamación: como decíamos anteriormente, te pueden pedir que aportes una copia de la denuncia.

Una vez que has reclamado a tu banco, deberían devolverte de manera inmediata el importe que corresponda: lo que exceda de 50 euros en el caso de robo, perdida o apropiación indebida de la tarjeta, y la totalidad del importe en el resto de casos.

Hay ocasiones en las que las entidades se niegan a devolver el dinero, pero esto solo pueden hacerlo alegando que el consumidor ha actuado con grave negligencia, según establece la ley. En estos casos debes presentar una reclamación formal ante el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad¿