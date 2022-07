Si del PSOE y PeC una modificación inversora de 140.000 euros para las fiestas, que llega por el "aumento de costes" y que el PP considera un "derroche"

Peñaranda ha sacado adelante este jueves una modificación de crédito para el aumento de la partida de Ferias y Fiestas 2022. Un punto, troncal dentro de la sesión de Pleno Ordinario realizado hoy en el que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, explicaba que “presupuestamos sin saber cómo vendría la pandemia por lo que el presupuesto era más bajo de lo habitual. En 2022 vemos que se van a poder desarrollar las fiestas con la plenitud y normalidad. Se han encarecido los precios de los espectáculos por lo que tenemos que traer la modificación de crédito para poder sacar adelante el programa festivo” mientras que se detallaba que el aumento también incluyen “festejos para las fiestas patronales de San Miguel en septiembre y los actos de Navidad” y añadia que “estamos invirtiendo en la ciudad y los ciudadanos. Me gustaría que el PP hubiera dicho que quitaría del programa para no aumentar la cuantia”.

Ángel Tejeda, portavoz de PeC, aseguraba que “la cantidad para fiestas es muy importante y visto el esfuerzo económico de las arcas. Espero que puedan ser disfrutadas por todos los peñarandinos y que este aumento sea beneficioso para ello”.

La portavoz del PP, Carmen Familiar, señalaba que “podemos entender la subida de precios y la organización de unas fiestas por todo lo alto. El incremento que traemos a Pleno es de 140.000 euros, por lo que, sumados a los 295.000 euros ya valorados, supone un gasto de más de 435.000 euros. En esta misma partida hubo un aumento anterior de 15.676 euros, por lo que llegamos a un presupuesto de 450.676 euros. Es un puro derroche y el esfuerzo lo están haciendo los ciudadanos, ya que las arcas se llenan con los impuestos de los vecinos, quienes están viendo menos servicios y cada vez más lentos como la falta de agentes de Policía Local”.

Ávila replicaba que “tampoco podemos engañar a la gente. Dice el PP que lo estamos quitando de la Policía y eso es mentira, ya que están en la academia aún y no tiene nada que ver con esto. Son plazas presupuestadas sí, pero hay un proceso que aún no ha finalizado aunque ya estamos pagando las nóminas de estos agentes que se incorporaran próximamente al servicio de la ciudad” y añadía que “creo que no es un gasto, sino una inversión, lo que realizamos en las fiestas, favoreciendo la llegada de más gente y en beneficio de los comercios, hostelería y restauración local. Esto repercutirá positivamente en todos y cada uno de nosotros. Respeto la opinión del PP pero saben de sobra que no quitamos de nada para ello”.

La modificación finalmente acababa con los votos positivos de PSOE y PeC y la abstención del Partido Popular.

Más allá de esta cuestión, el Pleno aprobaba la cuenta general del ejercicio 2021. Un trámite que finalmente contaba con los votos positivos de Peñaranda en Común y la abstención del PP, argumentando para ello que “hay una parte de la gestión en la que no estamos a favor, por lo que mantenemos nuestro voto como hicimos desde el comienzo”, además de aprobarse inicialmente la modificación del reglamento del CEI Gloria Fuertes, algo que se lleva a cabo tras el cambio a la gratuidad por parte de la Junta para los cursos de 2 a 3 años, lo que necesitaba variar el reglamento establecido hasta ahora, tanto en admisión de alumnos como en su desarrollo.

Ávila destacaba que “agradezco las aportaciones de los grupos, a través de los cuales se ofrece la gratuidad para el para el curso en esta edad se ofrece gratuitamente por 5 horas lectivas, facilitándose a las familias el horario que tenemos hasta ahora, por lo que el resto de horas veremos cómo lo haremos” y añade que “los requisitos para ser gratis es que los padres estén empadronados en cualquier municipio de Castilla y León, variándose además el sistema de reserva de plazas para escolares de 0 a 3 años”

Una situación que ha sido valorada positivamente por PeC, mientras que el PP señala que “es positiva esta modificación, algo que ya hemos manifestado en Comisión. Nos ajustamos a la normativa de la Junta”

La ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2022 también formaba parte del Pleno, en la que el PP aseguraba que “a la vista de los documentos se han incrementado las áreas presupuestadas a las iniciales, llegando a 7.474.000 euros, un aumento considerable. Todas las áreas han aumentado y es curioso ya que el aumento es más de 1, 4 millones” algo que respondía la alcaldesa que “hemos acudido a todas las subvenciones existentes de las administraciones, algo que hace aumentar el presupuesto, ojala pudiéramos hacerlo más la verdad porque sería señal de que llega más dinero a la ciudad”.