Transporte público gratuito.

Tras convertirlo poco menos en culpable de la pandemia, junto al Internacional Día de la Mujer, ahora el transporte público se vuelve muy importante. Pensaba poner fundamental al sonar más decisivo, pero tampoco nos pasemos. Ya les cuesta casi una vida darle verbalmente importancia, aunque algún automovilista irredento amenaza en un telediario con utilizarlo si no hay más remedio. Supongo obviando décadas de subvención a su medio de transporte con dinero de todos. El asunto es que la actual crisis evidencia la grave dependencia española de los hidrocarburos. Por cierto, ¿alguien se acuerda ya de las carísimas trabas del gobierno de Mariano a las energías renovables?.

Plantear la movilidad urbana con racionalidad necesita recordar la realidad real, no la vendida por los interesados en no cambiar las cosas y comprada por demasiada gente. Un autobús consume una media de 2,7 litros de gasoil por pasajero con una ocupación media del 21%, y el coche unos 9 litros cada 100 km con una ocupación media de 1,3 personas por vehículo. En emisiones, un avión produce 70 Kg de CO? por pasajero, un coche 60 Kg de CO?, y el autobús o el tren en torno a 15 Kg de CO?.

Ya sabemos que usar menos el coche, fomentar el transporte público, la bici y peatonalizar las ciudades, ampliando sus zonas verdes, reducirá notablemente los efectos de la contaminación y del cambio climático. Por ello, bonificar el uso habitual del transporte público para la movilidad cotidiana, parece buena idea. Esa era la pretensión inicial del Gobierno, ayudar a quienes más dependen de él. Convertirlo en gratuito buscando captar usuarios del vehículo privado, rebajar la demanda de combustibles fósiles y su precio, ya es otra historia.

La experiencia indica que la mera rebaja de precios, incluso la gratuidad, no es suficiente para atraer definitivamente nuevos usuarios. La actual escalada de precios del combustible lo demuestra, no hay avalanchas de automovilistas abordando autobuses urbanos, más bien se resisten numantinamente. En el transporte, la mayoría de usuarios utiliza el llamado “coste generalizado” al tomar sus decisiones de viaje, donde incluyen el precio, tiempo de desplazamiento (el más determinante) y otros factores más subjetivos. En ciudades donde se ha intentado, el tiempo suele mostrar un incremento significativo en el uso del transporte público pero un impacto inapreciable en el vehículo privado. Incluso en lugares como Madrid la gratuidad del tren puede originar congestión en Cercanías junto a la perdida de viajeros en el Metro. Al final básicamente se captan peatones o usuarios de medios no contaminantes.

Teniendo claro que ninguna política ecológica funcionará si no se asienta en un reparto justo de las cargas, soluciones limitando el uso del coche y a la vez hacer más fácil y barato el uso del transporte público es un buen camino. También ayudar a aquellos con recursos más limitados y con necesidad de uso diario. Incluso es posible llegar algún día a la gratuidad, pero ante todo se debe conseguir mayor eficacia y comodidad. Si se habla de trenes, convendría tener antes ese medio de transporte tan testimonial hoy en nuestra provincia.

Reciente reforma de la Calle del Padre Benito Benni en Valladolid. Además de reducir el ancho de la calzada, la parada del autobús ahora se realiza en el carril de circulación.

De momento en Salamanca despejar calles de coches (usado en menos de una cuarta parte de los viajes diarios, pero en exceso en la relación con el alfoz), dedicar espacio en exclusiva para el autobús urbano y de cercanías, poner en marcha las nuevas líneas (¿a qué esperan?) y reformar en profundidad el metropolitano, cambiar la prioridad en la calzada mejorando la accesibilidad (de personas y autobuses) en las paradas, junto a poner los carriles bici en calzadas y no en aceras, seguramente ayudaría mucho a cambiar las cosas. Si, además, se rebaja más el precio fortaleceremos de verdad la movilidad sostenible, claramente más adecuada para tiempos de crisis (y siempre).