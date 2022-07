El Pleno de Béjar aprueba la creación de una plaza laboral eventual

Casi tres horas de duración nos dejó la sesión plenaria del jueves en la localidad de Béjar. Un pleno ordinario correspondiente al mes de julio en que salían adelante la mayoría de los puntos que iban en el orden del día.

El primer asunto de interés fue la aprobación del reglamento de los presupuestos participativas, de cara a las cuentas del año 2023. José Luis Rodríguez Celador, concejal de economía y hacienda, hacía mención de que “este es el futuro de la política y atendemos una demanda de la ciudadanía que quiere ser más activa en la política municipal”. El grupo en la oposición, que se abstuvo en la votación, argumentó su voto en que “los presupuestos municipales deben basarse en los programas electorales, ya que ahí los elije todo el mundo con su voto” según palabras de Alejo Riñones, quien también indico que el equipo de gobierno “busca complicarse un año más a la hora de sacarlos presupuestos”. En su replica, Celador recordó al popular que esta idea de los presupuestos participativos “iba en nuestro programa electoral”.

Nueva plaza laboral

El segundo tema que centraba la atención de la sesión era la creación de una plaza de personal eventual laboral en el consistorio. Se trata del puesto de trabajo que ocupará Miguel Heras, que será asesor dentro del proyecto de instaurar un centro de entrenamiento en altura en la Estación de La Covatilla. El primer edil, Antonio Cámara, explicó que esta figura “por ley, dado el numero de habitantes de Béjar, tenemos derecho a dos puestos de libre designación. En este caso, esta plaza está ligada a la figura del alcalde”. El Partido Popular expuso, a través de su portavoz Alejo Riñones, que, aunque esta creación del puesto de trabajo este sujeto a la ley “no es muy democrático y va en contra de los principios de igualdad que usted predica, quedan fuera de juego. Una plaza de la que no sabemos ni las funciones ni quién las va a desempeñar, elegida a su antojo. Este tema de la Covatilla necesita un consenso de todas las fuerzas políticas y no pegar bandazos” además de sugerir que en la Junta de Castilla y León “nadie sabe nada de esto que he hablado yo con ellos” argumentaba Riñones, que insistió una vez más, en la privatización de la estación ante las pérdidas que genera.

En su turno de réplica, Cámara ha hecho público que este asunto se ha tratado con todas los partidos políticos de la ciudad y que recientemente había mantenido una reunión con el propio Riñones sobre La Covatilla “donde le he explicado que no queremos ir solos en esto y me he dejado incluso aconsejar en algunos aspectos por usted” y que el propio alcalde ya ha hablado con altos dirigentes del ente regional que conocen esta propuesta “englobaría también las instalaciones deportivas de Mario Emilio, del Roberto Heras, o La Covatilla con deporte en altura y poder ir de la mano junto con el albergue de Llano Alto”. El regidor municipal indicó que el objetivo del equipo de Gobierno es que haya “covatilla los 365 días del año” además de indicar que se están ultimando también los proyectos para adquirir más cañones o poner una capota en la pista de debutantes y diferentes mejoras de cara a la temporada invernal. Antonio Cámara así mismo ha dejado claro que “no vamos a cerrar La Covatilla y es lo que defendemos”. Este punto salía adelante con los votos del PSOE, Ciudadanos, Tu Aportas y del edil del PP, Moisés Dueñas mientras que el resto de las ediles populares se abstuvieron.

En otro orden de asuntos, salieron adelante las cuentas generales gracias al voto de calidad del alcalde, mientras que la moción presentada por el PSOE para pedir a la Junta mejoras en la labor de prevención y extensión de incendios forestales era rechazada.