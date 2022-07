Mañueco aborda con Sánchez la prevención de los incendios forestales y pide dejarlos "fuera de la batalla partidista"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que este jueves se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado a las críticas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque haya comunidades "que no hicieron los deberes" para prevenir incendios y luego piden ayuda a la UME, replicándola que "si le molesta que la UME trabaje en Castilla y León, solo tiene que decirlo".

Así se ha pronunciado Mañueco en una rueda de prensa desde Moncloa al ser preguntado por si se daba por aludido por estas declaraciones de la ministra de Defensa, en las que ella no ha hecho referencia a ninguna comunidad autónoma en concreto.

"Me sorprenden las declaraciones de la ministra de Defensa, cuando hablo con ella me dice lo contrario, que la UME está para ayudar. Si le molesta que la UME trabaje en Castilla y León, solo tiene que decirlo, pero no es esa la percepción que tenemos", ha defendido el presidente autonómico.

En este contexto, ha precisado que la UME "actúa de manera secundaria" en estos incendios, porque, según ha dicho, "quién están en primera línea del fuego son los efectivos de la Junta de Castilla y León y los efectivos del Ministerio de Transición Ecológica".

En cualquier caso, Mañueco ha insistido en su petición de que se celebre una Conferencia de Presidentes para coordinar en materia de incendios y ha recalcado su exigencia de que se incrementen en España el número de efectivos de la UME.

Asimismo, Mañueco ha desvelado que ha abordado con Sánchez, en su reunión en La Moncloa, el asunto relacionado con los incendios, y, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo y él han coincidido en que se tiene que "dejar fuera" este tema del debate partidista.

En este punto, ha criticado que haya portavoces en Castilla y León que estén utilizando, bajo su punto de vista, la ola de incendios en este territorio de forma partidista y ha censurado algunas declaraciones de miembros del Gobierno en este sentido.

Sobre las principales causas de estos fuegos, Mañueco ha admitido que, entre ellas, están las "anomalías climáticas", pese a que ha asegurado que la principal causa es "la mano del hombre" y la "imprudencia".

Aquí, ha reprochado a Sánchez que "en sus declaraciones parezca que haya cambio climático en algunos incendios y en otros, falta de eficacia".

Sistema de financiación autonómica

El presidente de la Junta de Castilla y León también ha demandado a Pedro Sánchez reformar ya el sistema de financiación autonómica, expresando su "preocupación" porque pueda "haber privilegios" para algunas comunidades autónomas, en referencia velada a Cataluña.

"Vamos a estar muy pendientes de que se cumpla el mandato constitucional de la igualdad entre territorios", ha proclamado Mañueco en la rueda de prensa desde La Moncloa posterior a la reunión que ha tenido con Pedro Sánchez.

En este contexto, el presidente de Castilla y León ha sido preguntado por si cree que se puede debatir la reforma del sistema de financiación autonómica en paralelo con otras comunidades autónomas, como Cataluña. Así, ha respondido defendiendo la "igualdad" entre distintas comunidades autónomas para mantener los servicios.

Según ha dicho Mañueco, este tema ha sido abordado también en su reunión con Sánchez y, tal y como ha asegurado, el presdiente del Gobierno "ha dado una larga cambiada" sobre este asunto, evitando entrar en el detalle.

En cualquier caso, Mañueco ha explicado que han tratado la petición de reformar el modelo de financiación autonómica, asegurando que el actual sistema es "malo" para Castilla y León, defendiendo su posición para que la despoblación sea un factor clave en el nuevo modelo.