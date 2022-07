Lozano: "Estamos cerca de firmar. Lo que más nos urge es el tema de centrales y un punta como referencia"

Ángel Lozano, director deportivo del Salamanca UDS, ya ha cerrado el capítulo de renovaciones para la 22/23 y ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA. En la entrevista, el encargado de confeccionar la plantilla ha hablado de diversos temas a pocos días de que empiece la pretemporada.

Copa RFEF contra el Zamora: "Me parece bien. Era una de las tres posibilidades y tenemos que aceptarla para jugar. Es un rival que teníamos para el primer día de pretemporada, que era el día 12 de agosto, y no nos cambia mucho la idea. Lo único es que será un partido oficial y no amistoso. Intentaremos disputarlo lo mejor que podamos, aunque llegaremos con menos entrenamientos que ellos. Pensamos en la Liga, pero iremos a pasar ronda".

Trastocados los planes con los amistosos: "Un partido oficial no es igual que un amistoso. Ellos tenían también por esas fechas el Memorial con el Guijuelo. Nos cambia mucho porque íbamos a afrontar el partido para dar minutos y ya nos vamos a poder hacerlo tanto. No te encuentras en las condiciones que te hubiera gustado para una competición así, pero habrá que recurrir a la ilusión. El hecho de jugar en casa puede ayudar".

Tres renovaciones: "Tenemos el máximo respeto en cuanto a las decisiones que otros jugadores han tomado. Sabíamos que sería difícil quedarnos con una cantidad mayor y está claro que cada uno busca lo mejor para su futuro. Ahora hay que olvidarlo y que seguir el camino con Amaro, Gustavo y Diego Benito. Se nos han ido algunas opciones por esperar, pero no pasa nada. Hay que contar con un equipo competitivo y que nos dé alegrías".

Muchos dicen que les hubiera gustado quedarse, pero se han ido: "Si tienes muchas ganas, igual no antepones solo el tema deportivo y económico. Si quieres quedarte, tampoco creo que hayamos estado tan lejos en el dinero... pero hay jugadores que han subido de categoría como Murua y ahí no puedes competir. Si hubieras tenido mucha ilusión por quedarte, seguramente te habrías podido quedar. Les deseamos lo mejor".

El último día con Télles: "Así son las negociaciones. Hemos visto hasta qué punto podíamos llegar todos. No deja de ser un jugador de México, que viene con la familia, tiene más gastos... pero nosotros estamos en Tercera Federación y ha podido darse. Fercho es una persona encantadora y futbolísticamente nos podía haber ayudado, igual que Javi Murua u otra serie de futbolistas. Es una pena y no habido acuerdos".

Cuerpo técnico: "La idea es contar con Sátur como segundo y Memo como preparador físico. Trabajando con los porteros podría estar perfectamente una persona como Javier Mesonero e intentaremos que continuén el doctor Cuadrado y Manolín como fisio. No varía demasiado".

Llega el Memo al inicio de la pretemporada: "Estamos hablando con él y la intención es que esté, pero nos comentó que podía tener algún problema y retrasarse unos días. Veremos si puede llegar al lunes si soluciona todo y si no es así, buscaremos algún apoyo para que nos eche una mano. Sin preparación física no vamos a estar, eso es seguro".

Fichajes cerrados: "Estamos cerca de firmar y negociando. Hay varios frentes abiertos y a ver si esta semana podemos cerrar a más jugadores. En la pretemporada va a ver chicos del filial y alguno que esté a prueba. El hecho de que el del Zamora sea partido oficial nos aprieta más porque íbamos a llevarlo con tranquilidad, pero vamos a tratar de llegar a ese día con un equipo competitivo. Cerrada la plantilla no estará para entonces, aunque sí al 90% en un principio. Lo que más nos urge es el tema de centrales y un punta como referencia. También hay opciones de jugadores sub23".

Papel de Motos: "Lo primero que tiene que hacer es recuperarse de la lesión. Vamos a ayudarle y queremos que esté con el primer equipo. Iremos marcándonos unos plazos y viendo cómo va él. Es un jugador que nos gusta y María lo conoce de sobra. Nos podría ayudar. Igual primero tiene que rodarse en el filial y es una cuestión de tiempo. Si tiene que estar con nosotros, estará si tiene el alta médica".

Su figura en el caso Jorge García - Dueñas: "Dije claramente que no iba a entrar en temas de cantera y el filial pertenece a ella. Solo me dijeron que Jorge iba a ser el entrenador y que le llamase para animarle. Lo hice y le dije 'me encanta que seas tú el entrenador y te deseo lo mejor'. Solo pedí un planning de los jugadores que estaban viendo por si nos podían ayudar en el primer equipo. Me extrañó que él dijera que yo le había comunicado que iba a ser el entrenador. No he negociado con él ni nada por el estilo".